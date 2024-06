O que acontece se eu comer pão branco todos os dias? O pão integral é mesmo mais saudável?

A- A+

Existem diversos mitos acerca dos efeitos que o consumo de pão pode causar na saúde, já que, se não for regulada, sua ingestão pode causar sobrepeso e doenças relacionadas ao metabolismo.

O pão geralmente não tem boas críticas por seu alto conteúdo de sódio, seu índice glicêmico, sua baixa quantidade nutricional e seu conteúdo de glúten, mas é possível tomar certas medidas para consumi-lo sem precisar eliminá-lo completamente da dieta.

O nutricionista Aitor Sánchez explicou ao jornal La Vanguardia que as porções de pão devem estar de acordo com as atividades físicas realizadas, já que geralmente contém 261 calorias, o que não é saudável se a pessoa leva uma vida sedentária.



Que tipo de pão é recomendado consumir?

Uma das opções mais saudáveis é o pão integral, que é produzido a partir de grãos inteiros, permitindo que os carboidratos sejam digeridos mais lentamente, o que faz com que o corpo utilize seus nutrientes por mais tempo, de acordo com a BBC.

Além disso, o pão integral contém uma maior quantidade de fibra, vitamina B, cálcio e ferro do que o pão branco, o que diminui o impacto que este alimento pode ter no sangue e é benéfico para aqueles que precisam usar insulina em sua rotina diária, segundo explicou a nutricionista Natalie Mokari à CNN.

Outra opção são os pães feitos com fermentação natural. As bactérias podem ajudar na digestão, porque contém ácido láctico, menor quantidade de glúten e vitaminas B1 a B6, B12, folato, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina E, ferro, magnésio, cálcio, fósforo, zinco e potássio, de acordo com o jornal ABC.

Também, pode experimentar o pão de centeio, pois possuem maior quantidade de fibra solúvel, facilitando a digestão. “Se priorizarmos pães de centeio em vez de apenas trigo, terão maior valor nutricional, embora muitas vezes tenham um preço elevado”, apontou Aitor Sánchez ao La Vanguardia.

Cada um desses tipos de pães oferece diferentes benefícios que podem ser aproveitados dependendo de quais são seus objetivos. No entanto, antes de mudar qualquer coisa em sua dieta, é necessário procurar a recomendação de um especialista em nutrição.

Diferenças entre o pão branco e o integral

Para entender as diferenças, o pão integral é elaborado com trigo que mantém todos os componentes do grão: o farelo, o gérmen e o endosperma. Segundo sites de alimentos, isso faz com que mantenha suas vitaminas, minerais e fibras.

Em contraste, o pão branco é feito de farinha refinada. Stacey Pence, nutricionista registrada no Centro Médico Wexner da Universidade Estadual de Ohio, explica que o processo de elaboração se concentra em eliminar o farelo e o gérmen.

De fato, ao fazer isso “só resta o endosperma amiláceo, que tem um baixo valor nutricional”, explica. Além disso, cada um tem um nível distinto de calorias. De acordo com a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN), o pão branco tem 277 calorias enquanto o pão integral tem cerca de 260.

