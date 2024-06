A- A+

SÃO JOÃO São João fit: dicas para manter a alimentação equilibrada nas festas juninas Aprenda a preparar uma versão de arroz-doce mais leve, com leite desnatado

São João em Pernambuco é sinônimo de muito forró, xote, baião e... muita comida, principalmente as preparadas com milho!



Canjica, pamonha, bolos, milhos cozido e assado, a fartura de quitutes é grande, assim como a de calorias também.

Mas será que dá para pegar leve quando o assunto é comida junina? Há quem queira manter a alimentação o mais equilibrada possível, mas os pratos de São João são repletos de gordura, açúcares...

“O consumo excessivo desse tipo de alimento vai ocasionar, a curto prazo, um aumento de percentual de gordura, além de alguns sintomas indesejados, como fadiga e cansaço muscular", revela a profissional de Nutrição, Carla Kellyanne Petuba Magalhães, da rede de clínicas médico-odontológicas AmorSaúde.

"A longo prazo, o resultado é o surgimento de algumas doenças, como pressão alta, diabetes, cáries, doenças cardiovasculares, obesidade, problema renal e acidente vascular cerebral”, alerta.

Se você tiver disponibilidade para se segurar diante de tanta tentação à mesa, a profissional sugere estratégias.

Para montar um prato junino saudável, Carla indica três opções: milho cozido, pipoca e amendoim. “Tanto o milho cozido quanto a pipoca são ricos em fibras e têm um valor calórico menor se comparado ao arroz-doce, à pamonha e à canjica. Já o amendoim é rico em gorduras boas e, por isso, dá saciedade”, sugere.

Dicas de como

manter o equilíbrio

Nunca vá com fome para uma festa junina, você pode comer por impulso. “Nesse impulso, podemos deixar de prestar atenção ao que está sendo ingerido e, consequentemente, comer mais, botando pra dentro tudo o que vier pela frente”, alerta a profissional.

Antes de sair de casa, consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, castanhas e milho, pois eles irão dar sensação de saciedade.

A boa hidratação faz com que a sede não seja confundida com a fome. Optar sempre pela água também vai ajudar a não cometer exageros com outras bebidas açucaradas e calóricas.

Substituições

inteligentes

Troque o leite integral pela versão desnatada

Opte por açúcares mais saudáveis, como mascavo, demerara ou até mesmo o xilitol

Prefira versões assadas ao invés de fritas

Receita fit

Outra forma de aproveitar as comidinhas do São João é adaptar uma receita tradicional, substituindo ingredientes 'mais pesados'.



Carla Kellyane ensina uma versão de arroz-doce com açúcar de coco e leite desnatado, confira:

Arroz-doce

Ingredientes:

3 xícaras de arroz branco

6 xícaras de água

3 xícaras e 1/2 de açúcar de coco

1 litro de leite desnatado

1 pitada de sal

Cravos a gosto

Canela (para decorar)

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o arroz, a água, os cravos e uma pitada de sal

Em fogo alto, espere ferver. Abaixe o fogo, tampe a panela e aguarde a água secar

Em seguida, adicione o leite desnatado e o açúcar de coco, mexendo sempre até ferver

Abaixe o fogo, mantenha a panela destampada e continue mexendo para não pregar no fundo da panela

Assim que a calda engrossar, desligue o fogo e coloque a canela para decorar



