G20 BRASIL O Rio de Janeiro continua lindo: paisagem no MAM durante o G20 é celebrada nas redes sociais Encontro de Líderes foi agraciado com um lindo dia ensolarado na cidade

O tempo parecia que não queria ajudar. Durante o G20 Social, no fim da última semana, a chuva e as nuvens tomaram conta da paisagem no Rio.

No entanto, a visita de chefes de Estado de todo o mundo para participar da Cúpula de Líderes, no Museu de Arte Moderna (MAM), foi premiada com um dia lindo. E vista privilegiada da cidade está viralizando nas redes sociais.

Instalado no Flamengo, na Zona Sul, o MAM está diante de uma paisagem de tirar o fôlego, com a Baía de Guanabara ao seu redor, diante do Pão de Açúcar, com atributos que fazem jus à definição de cidade maravilhosa.

Pela manhã, através do X, o prefeito Eduardo Paes compartilhou uma publicação do jornalista Jader Moraes, que havia dito que a cidade ficou "feinha nesses últimos dias" para, na hora que os holofotes se voltaram para ela, "fazer isso aí", em referência à linda paisagem no dia ensolarado.

Omar Monteiro, do Bar do Omar, por sua vez disse que a escolha do Rio para sediar o G20 foi "genial". Segundo o empresário, se fosse ele vindo "daqueles países feios", entregava o que pedissem para ter uma vista como essa.

Outro internauta usou a mesma imagem para dizer que "o Rio de Janeiro continua lindo para sediar" o G20.

