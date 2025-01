Obra de Maria vive expectativa para celebração dos 35 anos de fundação

A- A+

O momento tão aguardado por muitos está perto de chegar. Ao longo de três dias, a Obra de Maria celebrará os 35 anos de fundação, com promessa de ser o maior evento católico do Nordeste. Em entrevista à Rádio Folha 96,4 FM, a missionária Evilly Barros refletiu sobre a importância da festa.

O evento acontecerá ao longo de três dias: 17 e 18 de janeiro, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, e no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco.

“Que bom seria se tivessem mais eventos como esse. Estamos trabalhando muito, estamos acolhendo todos, mostrando que somos uma só igreja. Isso agrada o coração do Papa Francisco e, principalmente, o coração de Deus”, disse Evilly.

A celebração reunirá mais de 40 mil pessoas, entre lideranças eclesiásticas, fiéis e missionários. A programação do evento contará com shows, adoração, pregações e celebrações eucarísticas. Os ingressos estão esgotados.

Missionária da Obra de Maria foi entrevistada na Rádio Folha 96.4 FM - Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Entre os destaques da programação estão Frei Gilson, Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Irmã Kelly Patrícia, que se apresentarão no dia 19 de janeiro, na Arena de Pernambuco.

Além de contar com nomes de importantes lideranças para a comunidade católica, incluindo a participação de cerca de 300 padres e 200 bispos, o evento também se destaca por ser um momento de graça, como afirmou a missionária.

“É uma celebração internacional. É o maior evento católico do Nordeste, tenho certeza que será o evento mais bonito que já teve na Arena de Pernambuco. Quando as pessoas chegam aqui no Brasil e são bem recebidas, isso é uma graça, uma cura”, garantiu.

Programação

No primeiro dia (17), que será realizado no Teatro Guararapes, o tema da pregação será baseado no Evangelho de Lucas: “Pela tua palavra, lançarei as redes em águas mais profundas”. Terá a participação de Patti Mansfield, referência internacional na Renovação Carismática, além da adoração conduzida por Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro.

No segundo dia (18), também no Teatro Guararapes, o tema refletirá a entrega de Maria, descrita em Lucas 1:38: “Faça-se em mim conforme a tua palavra”. A programação incluirá a participação especial de Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria.

Já no dia 19 de janeiro, pela manhã, ainda no Teatro, a celebração começará com a Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pela própria Obra de Maria. Também ocorrerá a Santa Missa Solene, que simbolizará o envio missionário e a universalidade da fé.

A partir das 13h, já na Arena de Pernambuco, a celebração contará com a apresentação de grandes nomes da música católica.

“O período do evento no Centro de Convenções será mais um retiro, com palestras, teremos a Santa Missa, com a presença de pessoas de nome no âmbito católico. E, no domingo, teremos essa grande celebração. Nós teremos a presença do Frei Gilson, teremos missa com o Padre Marcelo Rossi, durante todos esses dias o clima será de festa”, afirmou Evilly Barros.

Dias e horários



Dias 17 e 18 de janeiro – Teatro Guararapes (Centro de Convenções):

Sexta-feira – 17/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço

09h20 – Pregação com Patti Mansfield

10h10 – Intervalo

10h40 – Animação

11h00 – Adoração com Frei Josué, Irmã Zélia e Ironi Spuldaro

12h30 – Almoço

14h00 – Animação

14h30 – Testemunho dos Amigos

15h00 – Intervalo

15h30 – Retorno

16h00 – Pregação com Prado Flores

17h00 – Preparação para a Santa Missa (Celebrante: Dom Alberto Taveira)

18h30 – Encerramento

Sábado – 18/01:

08h30 – Animação

08h50 – Santo Terço em cinco línguas (Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês e Português de Portugal) e oferenda de um coração com 35 rosas à Virgem Maria, com Maria Salomé

09h40 – Pregação com Patti Mansfield sobre a Virgem Maria

11h00 – Intervalo

11h30 – Animação e Oração

11h50 – Momentos de testemunhos

12h30 – Almoço

14h00 – Animação e oração

14h30 – Adoração com Luzia Santiago, Padre Roger e Padre Edmilson

15h30 – Intervalo

16h00 – Momento de Testemunhos

16h45 – Preparação para a Santa Missa

17h00 – Santa Missa (Celebrante: Dom Paulo Jackson)

18h30 – Jantar

19h30 – Show das Nações com o Ministério Obra de Maria e Amigos

21h00 – Avisos finais

Dia 19 de janeiro – Domingo

Manhã (Teatro Guararapes):

08h30 às 11h50 – Adoração, oração, animação, entrada das bandeiras e Santa Missa

Tarde e Noite (Arena de Pernambuco):

11h00 – Abertura dos portões

13h00 – Início da programação com apresentação da Família Obra de Maria

14h00 – Apresentação da Orquestra Criança Cidadã

15h00 – Santa Missa presidida por Padre Marcelo Rossi

16h00 – Início das apresentações musicais:

Frei Gilson

Padre Fábio de Melo

Irmã Kelly Patrícia

Eliana Ribeiro

Padre Damião Silva

Dunga

Padre João Carlos





