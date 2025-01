A- A+

Região Metropolitana do Recife Fé e devoção conduzem fiéis na 164ª Buscada de São Gonçalo, em Itapissuma A festividade é considerada a terceira maior procissão marítima do Brasil e uma das mais antigas do país.

Em meio a chuva, fé e devoção conduziram os fiéis durante a 164ª Buscada de São Gonçalo, neste domingo (12), em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife.

A tradicional celebração religiosa, marcada por procissões terrestres e marítimas, mobilizou milhares de pessoas que, com muita esperança e alegria, reafirmaram sua fé ao santo padroeiro do município.

A festividade é considerada a terceira maior procissão marítima do Brasil e uma das mais antigas do país. A procissão começou no píer, na rua da Prefeitura, e terminou na Igreja de São Gonçalo. A missa, em homenagem ao padroeiro, foi conduzida pelo padre Renato Mateus, que destacou a importância histórica e espiritual do evento.

Padre Renato Mateus. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco. “Há 164 anos se reza, se vive, torna célebre: fé, cultura, alegria e, sobretudo, uma participação massiva da população do litoral norte de Pernambuco. Estar aqui neste dia, é gratidão: em ver tanta gente, tantos romeiros, peregrinos da esperança que caminham para o céu, há exemplo de São Gonçalo do Amarante. Então, de fato, nosso coração se alegra e somos felizes em celebrá-lo no dia do batismo do Senhor, nos compromentendo cada vez mais com Deus”, declarou o Padre.

O prefeito de Itapissuma, Júnior de Irmã Teca, também ressaltou o impacto cultural e religioso do evento.

Júnior de Irmã Teca, prefeito de Itapissuma. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.



“Esse ano, a buscada está diferente. Ela passou a integrar o Festival da Buscada, onde exploramos várias potencialidades de Itapissuma: cultura, história e arte. Essa é a terceira maior procissão marítima do Brasil e também a mais antiga do país, se igualando ao Círio de Nazaré, entre outras, mostrando a nossa cultura, tradição e fé em um movimento que extrapola a política. Convido a todos, de Pernambuco e do Brasil, a virem conhecer nossa cultura, nossa gastronomia e nossa arte”, disse o Prefeiro.

Tradição de fé que renova

Entre os fiéis que participaram da celebração, a emoção foi marcante. Maria Gomes, de 52 anos, educadora que trabalha como monitora em uma creche, e participou da procissão com um propósito especial.

A educadora Maria Gomes, de 52 anos, e a filha Clarissa Vitória, de 9 anos. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.



“Estou com câncer, e fiz meu pedido para agradecer tudo o que estou passando. Já estou na minha última quimioterapia, está dando tudo certo. A minha fé é tudo, em o São Gonçalo, meu padroeiro, primeiramente, e em Deus”, compartilhou Maria.



Festival da Buscada

O Festival da Buscada, que começou no dia 3 de janeiro e se estende até o próximo domingo (19), conta com mais de 90 atrações. Entre os destaques, artistas como Natanzinho Lima, Priscila Senna, o Grupo Menos é Mais e a banda Calcinha Preta se apresentam no Pátio de Eventos, sempre a partir das 20h.

