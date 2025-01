A- A+

POLÍCIA Chacina em Nova Descoberta: sete homens são mortos a tiros na Zona Norte do Recife Segundo as primeiras informações, os homens foram executados com disparos de arma de grosso calibre

Sete homens foram mortos a tiros, na madrugada deste domingo (12), na comunidade do Alto do Reservatório, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife.

Segundo as primeiras informações, os homens foram executados com disparos de arma de grosso calibre. As vítimas tinham entre 25 e 51 anos.

Ainda não se sabem autoria e motivação da chacina, que deverão ser apontados por inquérito aberto pela Polícia Civil de Pernambuco. Ninguém foi preso.

A corporação informou que as investigações estão sob a responsabilidade da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e isolou o local do crime com equipes do 11º Batalhão (BPM), responsável pelo policiamento da área.

"Várias equipes de unidades especializadas da PMPE reforçam a segurança no bairro", após a chacina, afirmou a Polícia Civil, em nota.

