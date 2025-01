A- A+

Zona da Mata Suspeito de homicídio em Vitória de Santo Antão é preso em São Lourenço da Mata A prisão aconteceu em ação integrada entre a 17ª Delegacia de Polícia de Homicídios e a 38ª Circunscrição de São Lourenço da Mata, com apoio do Núcleo de Inteligência da Zona da Mata (NIZM)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, em São Lourenço da Mata, um homem suspeito de cometer o homicídio de Paulo Henrique dos Santos, em Vitória de Santo Antão.

O crime ocorreu na última quarta-feira (8), na quadra 7, localizada no alto da Vitória, em Vitória de Santo Antão. O suspeito, no entanto, só veio ser localizado na comunidade "Buraco da Velha", em São Lourenço da Mata, um dia depois.

"No momento da prisão, ele tentou se evadir pelos fundos do imóvel onde se encontrava homiziado, mas foi contido pelas equipes das delegacias que fizeram o cerco do local", completou a polícia, por meio de nota.



A prisão aconteceu em ação integrada entre a 17ª Delegacia de Polícia de Homicídios e a 38ª Circunscrição de São Lourenço da Mata, com apoio do Núcleo de Inteligência da Zona da Mata (NIZM).

Após a prisão, o suspeito segue agora para audiência de custódia. A polícia não informou qual seria a motivação do crime.

