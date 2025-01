A- A+

Fatalidade Jovem morre após se pendurar em porta de ônibus e colidir com poste; veículo foi apedrejado Colisão aconteceu na Avenida Bom Jesus, no bairro do Ibura

Um jovem morreu após se pendurar na porta de um ônibus em movimento, na manhã desta quinta-feira (9). De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), a vítima - de idade não informada - colidiu com um poste na Avenida Bom Jesus, no Ibura, Zona Sul do Recife.

A Urbana comunicou que, após a ocorrência, enquanto aguardava perícia do Instituto de Criminalística, o veículo da empresa Metropolitana, que fazia a linha Zumbi do Pacheto/TI Tancredo Neves, teve todas as suas janelas laterais e vidros dianteiros apedrejados. No momento, não havia mais passageiros no interior do ônibus e a depredação foi contida com a chegada da polícia.

Em nota, a Urbana reiterou que tem promovido ações de sensibilização sobre os riscos de se pendurar nas laterais e parachoques dos ônibus ou andar sobre os tetos dos veículos, que a prática é ilegal e extremamente perigosa.

O Sindicato e a Metropolitana afirmaram "que se solidarizam com os parentes e amigos da vítima e informam que colaborarão com as investigações das autoridades competentes".

