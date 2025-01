A- A+

Violência Vigilante é baleado na cabeça enquanto trabalhava em Suape; estado de saúde da vítima é grave Caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), no pátio da empresa Shineray, no Complexo Portuário de Suape

Um vigilante foi baleado na cabeça enquanto trabalhava em uma montadora de motos, localizada no Complexo Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), no pátio da empresa Shineray. A vítima é um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, e está internado em estado grave.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe foi acionada pela Central para verificar uma ocorrência na Estrada TDR Norte, onde a montadora está situada.

"Chegando ao local, dentro de um pátio de estacionamento de veículos, foi encontrado um vigilante de uma empresa atingido por disparos de arma de fogo", afirmou a corporação, destacando que o profissional apresentava sinais vitais.

Ainda segundo a PMPE, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o socorro e encaminhou o homem ferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabo.

Em seguida, o vigilante foi transferido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde permanece internado em estado grave, segundo informou a unidade de saúde.

A Polícia Civil do Estado (PCPE) informou que o caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul como tentativa de latrocínio.

"As diligências continuam até elucidação do fato", destacou a PCPE. Ninguém foi preso até o momento.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com a empresa Shineray. O espaço está aberto para posicionamento sobre o ocorrido.

