Hospital da Pessoa Idosa do Recife abre inscrições para Grupo de Pesquisa Interdisciplinar

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI) abriu inscrições para 16 vagas para o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa 2025.

Além dos profissionais da unidade, o processo seletivo também é voltado aos discentes externos de diversas áreas da saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro, e as atividades do Grupo de Pesquisa terão duração de 10 meses, entre março e dezembro deste ano.

"O objetivo do grupo é desenvolver pesquisas em saúde pública para contribuir com o aperfeiçoamento da assistência interdisciplinar prestada ao paciente idoso, com base em evidências científicas", afirmou o hospital, em comunicado.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas em formato online. O edital e o formulário estão disponíveis em um canal desenvolvido pelo Hospital da Pessoa Idosa.

Os interessados podem escolher uma das quatro linhas de pesquisa: Tecnologias e inovações na assistência à saúde ao paciente idoso para boas práticas no processo de trabalho interdisciplinar; Estudos clínicos e epidemiológicos interdisciplinares na saúde da

pessoa idosa; Bioética e Cuidados Paliativos na perspectiva da saúde da pessoa idosa; e Educação em saúde como ferramenta para promoção, prevenção e reabilitação em saúde nas síndromes geriátrica.

O resultado será divulgado até o dia 25 de fevereiro de 2025, por meio do e-mail da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HECP ([email protected]), do site da FGH, e do Instagram do hospital (@hecrecife).

