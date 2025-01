A- A+

TECNOLOGIA NA SAÚDE UPA Torrões, no Recife, é a primeira do Brasil a implementar Inteligência Artificial; entenda Ferramenta é utilizada para auxiliar o farmacêutico clínico na tomada de decisão, a partir da análise do prontuário do paciente

A Inteligência Artificial (IA) chegou ao sistema público de Saúde de Pernambuco. A UPA Torrões, localizada no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste do Recife, é a primeira Unidade de Pronto Atendimento do Brasil a implantar a tecnologia.



A ferramenta é utilizada para auxiliar o farmacêutico clínico na tomada de decisão, a partir da análise do prontuário do paciente.

Na prática, a tecnologia extrai os dados dos sistemas da UPA e analisa as informações para auxiliar na tomada de decisão do profissional sobre as intervenções necessárias, além de gerar indicadores do processo.

“Com isso, conseguimos relatórios de gestão que auxiliam o monitoramento farmacêutico da terapia medicamentosa, fortalecendo a cultura de segurança do paciente”, explica a gestora de Monitoramento Farmacêutico do Núcleo Gestor, Melina Freitas.

O uso da ferramenta, gratuita para os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), começou há cerca de 3 meses na UPA Torrões. Durante o período, mais de 1.000 pessoas foram impactadas.

A iniciativa surgiu quando Melina Freitas, então coordenadora de farmácia da unidade de saúde, participou de um congresso, conheceu a ferramenta e enxergou a possibilidade de implantação. A ideia foi apresentada à direção, que aprovou o uso.

Melina explica que, antes do uso da IA, os profissionais já realizavam o serviço de farmácia clínica na UPA, utilizando a base de conhecimentos de pesquisa em aplicativos, sites de referência e conhecimento próprio do profissional farmacêutico.

"Porém, o registro das intervenções farmacêuticas era realizado em formulário manual e online, e os indicadores de análise teriam que ser construídos pelo coordenador farmacêutico manualmente", afirmou Melina Freitas.

A UPA Torrões é gerida pelo Hospital Maria Lucinda, que, em parceria com o Governo de Pernambuco, também administra outras seis UPAs, além dos hospitais Ermírio Coutinho e Palmares.

Segundo a unidade de saúde, com o uso da IA houve otimização de tempo na análise das prescrições, melhoria nos registros de indicadores e fortalecimento da segurança do paciente.

Além disso, a equipe da UPA Torrões conquistou o 1º Lugar na III Mostra de Experiências Exitosas da Fundação Manoel da Silva Almeida/Hospital Maria Lucinda.

"Com essa base de dados, a gente representa um marco na transformação e no cuidado do paciente, que é a parte mais importante desse sistema de inovação. Sabemos que temos profissionais qualificados e, mesmo assim, cada sistema que é implantado, ele nos traz uma segurança melhor, que nos mostra, em tempo real, a avaliação do paciente em relação à segurança dele”, destacou o diretor da UPA Torrões, José Passavante.

