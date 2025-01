A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Mestre Ambrósio e programação do JGE são destaques Com música, teatro e outras artes, Janeiro de Grandes Espetáculos inicia programação; exposições e estreias do cinema também são opções da agenda do fim de semana

O ano, que está só no começo, segue 'bombando' pelas bandas do País Pernambuco, com shows e outro tanto de opções de entretenimento - com a praxe de sempre: para todos os gostos e bolsos.



Entre os destaques do fim de semana está a programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, que segue até fevereiro com agenda tomada pela música, pelo teatro, pela dança e pelo circo.



PC Silva no Teatro Hermilo neste domingo (12), com o show "Me Dê Notícias do Universo", é uma das atrações da agenda do festival para o 'findi', que traz também show com Silvério Pessoa e Publius.



Já à parte do festival, em Olinda, no Sábado (11), Mestre Ambrósio ocupa o palco do Clube Atlântico e Kelvis Duran é atração nas Pás.



Estreias no cinema e exposições também integram o roteiro que, claro, tá tinindo. Inclusive com atrações para as férias dos pequenos.

Bora?

SHOWS E EVENTOS



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins e Elízio de Búzios, com participação de Lia de Itamaracá

Quando: Sexta-feira (10), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Nuvem Cigana: Silvério Pessoa e Publius Cantam Lô Borges e Beto Guedes

Quando: Sexta-feira (10), às 19h e às 20h30

Onde: Teatro Hermilo - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Ruan Trajano: Celebrando dois Gilbertos e suas Canções

Quando: Sábado (11), às 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"A Vida Pede Mais Abraço que Razão", Tibério Azul

Quando: Sábado (11), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingresos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Me Dê Notícias do Universo", de PC Silva

Quando: Domingo (12), às 17h

Onde: Teatro Hermilo - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Show Afoxé Oxum Pandá 30 anos - A Era de Ouro Chegou

Quando: Domingo (12), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de 20 via Sympla ou na bilheteria do teatro no dia do evento

Informações: @afoxeoxumpanda

Primeiro Rolê do Ano: Baile de Máscaras com Dunas do Barato

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 20h

Onde: Terra - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Festival Xirê (rodas) de Coco de Pernambuco

Com Juan Dendê, Juninho do Coco e Renata Braz, neta de Glorinha do Coco, entre outras atrações

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 19h

Onde: Clube Atlântico Olindense - Av. Sigismundo Gonçalves, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 8 via Sympla

Informações: (81) 9 9634-6240

Show de Adilson Ramos

Quando: Sexta-feira (10), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Freaks + 18

Quando: Sexta-feira (10), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Prévias de Carnaval no RioMar Shopping

Quando: Sexta-feira (10), às 19h, com André Rio e Sábado (11), às 18h, com as Sambadeiras

Onde: RioMar Shopping (Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

Mestre Ambrósio

Quando: Sábado (11), a partir das 21h

Onde: Clube Atlântico de Olinda - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 55 via Sympla

Informações: @mestreambrosiooficial

Treta Recife

Com o DJ Residente Thi Araújo (RJ) e a drag Poseidon (RJ)

Quando: Sábado (11), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole

O Grande Encontro da Sofrência

Com Kelvis Duran e Kelly Olliveira

Quando: Sábado (11), a partir das 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @manhattancafetheatro

Primeira Lajinha do Ano

Com Taiguara, Base da Laje e

Quando: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Quintal dos Borges - Rua Alto José Bonifácio, 416, Alto José Bonifácio

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @taiguaraborges

Pagobinho

Com Boa Ousadia e Júnior Santos

Quando: Sábado (11), a partir das 20h

Onde: Me Confessando Bar - Av. Centenário Alberto Santos Dumont, 315, Jordão

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @botecodomeconfessando

Noite Belchiana Recife

Com a Banda dos Corações Selvagens

Quando: Domingo (11), às 17h

Onde: Pitaco - Comedoria de Quintal - Rua Luís Guimaraes, 26, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @pitacocdq

Prévia Carnavalesca TCM Menino da Tarde

Com Excesso de Bagagem e Condinho, entre outras atrações

Quando: Domingo (12), a partir das 10h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua do Guadalupe, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: @meninodatarde

Kelvis Duran nas Pás

Quando: Domingo (12), a partir das 15h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30 (até as 21h)

Informações: (81) 3223-2390

Parque Mundo Bita

"Brincar de Música"

Quando: a partir deste sábado (11) até 17 de fevereiro

Onde: Shopping Recife (Praça de Eventos, 1º Piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla ou a partir de R$ 40 no local

Informações: @shoppingrecife

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Enrolados, A Nova Aventura de Rapunzel"

Quando: Sábado (11), às 16h

Onde: Teatro Hermilo - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Oficina de Férias Instituto Ricardo Brennand



Oficina "Natureza Morta"

Quando: Sexta-feira (10)



Oficina "Texturas Marítimas com Carimbo"

Quando: Sábado (11)



Oficina "Cores de Pancetti: Desenho e Colagem"

Quando: Domingo (12)



Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alameda Antônio Brennand, Várzea

Ingressos para visitação a partir de R$ 25 e para cada oficina R$ 25

Informações: (81) 2121-0365// (81) 2121-0352

Férias no Jardim

Com contação de histórias, recreação com pintura e escultura com balões

Quando: Sábado (11), a partir das 9h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa vista

R$ 39,90 (valor do livro da semana, "Os Três Porquinhos", que dá direito ao passaporte para as atividades)

Informações: @livrariadojardim

Oficina de Pintura com Café

Quando: Sábado (11), às 14h

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750

Temporada de Férias no RioMar

Com show de mágica de Rodrigo Lima

Quando: Domingo (12), às 16h

Onde: RioMar Recife (Praça da Alimentação, Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



Programação infantil no Shopping Patteo

Apresentações teatrais gratuitas, recreação e o parque de infláveis “O Chão é Lava" e outras atrações

Quanddo: Sábado (11), a partir das 16h

Onde: Shopping Patteo (Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada). Na varanda do piso L3, haverá a encenação da peça “Rei Leão”.

Acesso gratuito



TEATRO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Mostra Vivencial - "Vivencial Revivenciando"

Quando: Sexta-feira (10), às 20h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Mainha é uma Resenha, A Peça"

Quando: Sexta-feira (10), às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com



JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Cúmplices Trangressões de um Ricardo III

Quando: Sexta-feira (10) e Sábado (11), às 20h e Domingo (12), às 18h

Onde: Teatro Marco Camarotti - Rua Treze de Maio, 455, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

Yerma Atemporal

Quando: Sábado (11), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"Senhora"

Quando: Sábado (11), às 19h

Onde: Teatro Capiba - Av. Norte, 1190, Mangabeira,

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

"O Dia em que a Morte Sambou"

Quando: Domingo (12),

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: janeirodegrandesespetaculos.com

Sarau do Poeta

Protagonizado pelo ator e diretor baiano Jackson Costa

Quando: Sexta-feira (10) e Sábado (11), às 20h

Onde:Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 5 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife

Camará Kids - Teatrinho de Fantoches e Espetáculo Musical

Quando: Sábado (11) e Domingo (12), às 16h

Onde: Shopping Camará (Palco de Eventos - Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping

"Ariel, A Pequena Sereia"

Quando: Domingo (12), às 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 9 9803-2724

EXPOSIÇÕES

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

CINEMA



"Babygirl"

SINOPSE: Na trama, Nicole Kidman é uma executiva de sucesso que coloca sua carreira e vida particular em risco ao decidir se envolver com o jovem Samuel, estagiário vivido por Harris Dickinson.

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa"

SINOPSE: Estrelado pelo ator mirim Isaac Amendoim, o filme acompanha Chico Bento, que precisa unir toda sua turma para "sarvá" a goiabeira do Nhô Lau. O longa brasileiro é baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Mauricio de Sousa.

"Baby"

SINOPSE: Logo após ser liberado de um Centro de Detenção para jovens, Wellington se vê à deriva nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa, que lhe ensina novas formas de sobreviver. Aos poucos, a relação dos dois se transforma em uma paixão cheia de conflitos, entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade.

Veja também

BBB 25 BBB 25: Vitória Strada e Mateus Pires confirmados no reality; confira a lista completa das duplas