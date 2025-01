A- A+

RECIFE Ponte Giratória, no Recife, conclui 14% das obras, com previsão de entrega em março de 2026 Ao todo, o investimento da intervenção é de R$ 14,3 milhões

Com entrega prevista para março de 2026, a Ponte Giratória, localizada na região central da Capital pernambucana e interditada há mais de um ano, chegou a 14% de conclusão.

A Ponte Giratória, cujo nome oficial é Doze de Setembro, está interditada desde setembro de 2023. Inicialmente, as obras tinham um prazo de quatro meses para realização.

A nova licitação, no entanto, precisou ser lançada em outubro do ano passado após serem constatados mais problemas estruturais. O investimento total passou de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões.



Os serviços realizados compreendem um reforço do tabuleiro interno da ponte, incluindo as faces laterais das vigas longarinas. Profissionais também executam um sistema de protensão externa dessas vigas, tanto na face inferior quanto na face superior do tabuleiro. Também está sendo feita a aplicação de graute e tratamento de fissuras com injeção de epóxi.

Visita

Nesta quinta-feira (9), o prefeito da cidade, João Campos (PSB), fez uma visita ao local. Ele afirmou que as obras seguem a todo vapor para poder entregar o equipamento, que liga os bairros do Recife e São José, além de facilitar o acesso ao bairro de Santo Antônio e ser rota para a Zona Sul da Recife, dentro do prazo.

"Esse é um trabalho extremamente importante e que estamos fazendo com muita responsabilidade. Boa parte dele é feito dentro da ponte e na parte de baixo, então muitas pessoas vão passar por aqui e não vão ver o trabalho sendo feito, mas a obra segue firme e em andamento. Todas as longarinas serão recuperadas com segurança e com a capacidade técnica de realização, garantindo a estabilidade dessa ponte tão vital para a cidade", afirmou João Campos.

Serão feitos, ainda, os serviços remanescentes do 5° vão da ponte, onde foram localizados os sistemas de proteção oxidados e rompidos, com reforço com tela de aço, proteção das cordoalhas danificadas, protensão externa nas longarinas, concreto projetado, execução de pingadeira e pintura selante.

Ponte Giratória interditada há mais de um ano

A interdição da Ponte Giratória causou diversos transtornos no trânsito no Centro do Recife, inclusive com a mudança de sentido de algumas vias e de rotas de ônibus. Com isso, a reabertura do equipamento é muito aguardada.

O vice-prefeito e secretário da Cidade, Victor Marques, explicou que a extensão da interdição da ponte, que já dura mais de um ano, foi feita porque "foi observado que existiam danos estruturais não previstos".

"Esses danos só conseguiam ser descobertos com a obra de restauro em andamento. Por orientação técnica, a ponte foi interditada e um novo projeto de reforço estrutural foi feito, para que a gente garanta a estabilidade e a segurança de todos", explicou.

Para a realização dos serviços de protensão externa das vigas longarinas na parte superior, toda a ponte foi fresada retirando o asfalto. Na parte inferior, estão sendo executados cortes no concreto para implantação do novo reforço de armação, com o auxílio da plataforma suspensa.

Ao ser interditada, houve transtornos no trânsito no Centro do Recife, inclusive com a mudança de sentido de algumas vias e de rotas de ônibus. Com isso, a reabertura do equipamento é muito aguardada.

Obra de recuperação da Ponte Giratória | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Dados da ponte

A Ponte Giratória é um importante equipamento da cidade. A extensão total é de 195,25 metros com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,45 m, 43,35 m e 41,45 m, e vãos de 34 m nas extremidades.

A ponte é formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a extensão, e possui transversinas e altura variável em cada apoio. Transversalmente, o equipamento tem uma largura total de 22 metros, e ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de 3 m no lado norte e 2 m no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de 4 m e guarda rodas de 0,23 m em cada passeio.

Veja também

Saúde China relata cinco casos da nova variante de mpox