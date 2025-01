A- A+

MOBILIDADE Recife: áudio sobre radares de velocidade irregulares na Av. Mascarenhas de Moraes é falso, diz CTTU Mensagem circula em grupos de WhatsApp da Região Metropolitana do Recife (RMR) sobre suposta fiscalização indevida na via

Um áudio que circula em grupos de WhatsApp da Região Metropolitana do Recife (RMR) sobre fiscalização irregular com radares de velocidade na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital, é falso.

Quem afirma isso é a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Por meio de nota, a autarquia informou que a fiscalização na via segue normal, com limite de velocidade de 60 km/h, e radares colocados em pontos estratégicos, com aviso prévio, como consta na legislação vigente.

No áudio, que tem sido muito compartilhado nas redes sociais na Região Metropolitana do Recife, há uma alerta para motoristas que transitam na via, que liga o bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, à Jaboatão dos Guararapes, passando pela Imbiribeira.



Na mensagem, o autor conta que está sendo feita uma fiscalização indevida para excesso de velocidade. Segundo ele, o motorista que ultrapassar os 60 km/h permitidos para a avenida será multado. Isso poderia acontecer em qualquer ponto da via, e não só onde os radares estão instalados.



Ainda de acordo com a mensagem, essa fiscalização irregular aconteceria por meio das câmeras instaladas nas ruas, que capturariam os motoristas acima da velocidade para distribuir multas.

A CTTU, no entanto, nega as acusações, tratadas como "fake news", ou notícias falsas.

"O áudio trata-se de uma fake news. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) esclarece que não foram colocados equipamentos de fiscalização eletrônica diferentes dos que já existem na Avenida Mascarenhas de Moraes", começa a Autarquia.

"Por lei, a instalação de dispositivos de fiscalização de velocidade deve ser comunicada previamente à sociedade pelo poder público. Além disso, deve haver sinalização indicando a presença dos dispositivos, bem como o limite de velocidade estabelecido para a via", completa a nota.

Velocidade máxima para a Avenida Mascarenhas de Moraes é de 60 km/h. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Atenção para o limite de velocidade

A CTTU chamou atenção, ainda, para que os motoristas colaborem para o cumprimento do limite de velocidade de 60 km/h da via. O objetivo é "garantir segurança viária de toda a população".

"De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar acima da velocidade permitida é infração gravíssima, rendendo de 4 a 7 pontos na carteira de habilitação, com multa de acordo com o percentual de velocidade excedida", explicou a CTTU.



Confira, abaixo, a nota da CTTU na íntegra.



