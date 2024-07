Oja Afro Sesc: Recife recebe feira de afroempreendedores neste sábado (27)

A- A+

A cultura das feiras sempre foi um elemento vital na história e nas tradições do povo afrocentrando, funcionando como espaços de resistência, troca e celebração.

Mantendo essa herança viva, o Recife recebe, neste sábado (27), a 3ª edição da "Oja Afro Sesc".

A feira de empreendedores acontece na Unidade do Sesc de Santa Rita, bairro de Santo Antônio, área central da Capital de Pernambuco.



Durante o evento, o público vai contar com exposições de produtos, apresentações culturais e oficinas formativas, gratuitas. Há também aulas de Yoga e sessão de cinema para a garotada.

O ponto alto da programação é um bate-papo com Gilson Santana, o Mestre Meia-Noite - capoeirista, bailarino e educador.

A programação, que tem início às 13h e segue até as 20h, busca incentivar a economia do black money, que tem o intuito de estimular clientes, turistas e visitantes a comprarem e venderem produtos e serviços entre pessoas negras.

Uma novidade deste ano é a possibilidade de os visitantes fazerem doações de alimentos não perecíveis para o projeto Mesa Brasil, uma iniciativa do Sesc, que visa arrecadar donativos para serem distribuídos, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas.

Atualmente, no Brasil, 2 milhões de pessoas são atendidas diariamente.

Com um forte apelo sustentável, a feira contará com uma esteira de mais de 30 mil produtos confecionados, em sua maioria à mão, feitos em materiais, como madeira, tecido, plástico, barro e aluminio, reforçando, assim, o consumo consciente alinhado às práticas de sustentabilidade e ao incentivo ao uso de materiais recicláveis.

O perfil dos empreendedores desta edição revela um cenário de forte protagonismo feminino, ou seja, dos 35 expositores, trinta são mulheres, da faixa dos 18 aos 70 anos.

"Esta representatividade destaca o quanto nós, mulheres, negras, da periferia recifense, temos a capacidade de criar, inovar e liderar negócios que fortalecem a economia local e a cultura afrodescendente” explicou a bibliotecária e coordenadora do evento, Renata Ramos.

As atrações artísticas são uma paixão à parte para quem visita a Feira 'Oja Afro Sesc'. As apresentações serão realizadas dentro do prédio do Sesc, que conta com uma estrutura moderna desde de 1977, no Cais de Santa Rita.

Lá, o público poderá assistir a performances vibrantes, como o Afoxè Oxum Pandá, sets eletrizantes do DJ Boneca e o show de dança de Twerk da talentosa Briê Silva.

Além disso, a programação da feira se estenderá até os dias 2 e 3 de agosto, oferecendo oportunidades, gratuitas, de qualificação e atualização de currículo.

As oficinas formativas incluem Assessoria de Imprensa para empreendedores, com o jornalista Salatiel Cícero; Cozinha Ancestral com Tayna Passos; Twerk ministrada por Briê Silva e uma oficina de introdução à discotecagem.

Os interessados em participar devem se inscrever pessoalmente na Unidade do Sesc Santa Rita, no Recife, ou entrar em contato pela Central de Relacionamento pelo WhatsApp (81) 9 9837.8668.

Durante este sábado, a Feira Oja Afro Sesc vai se somar ao Festival Quariterê, realizado pela Rede de Bibliotecas Sesc em Pernambuco.

A iniciativa conta com uma agenda de ações culturais e literárias, gratuitas, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Latino- Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela.

O público poderá desfrutar de uma programação diversificada que celebra o protagonismo feminino e afrodescendente.

Para mais informações, acesse o Instagram do Sesc.

Programação:

15h - Roda de conversa: Identidade, memória e história da população negra de Pernambuco com Mestre Meia-Noite

16h - Aula de Yoga (Contribuição espontânea)

16h - Kallinas

16h30- Sessão de Cinema para crianças (Curta Metragem)

17h - Briê Silva com apresentação de Twerk

17h30 - Afoxé Oxum Pandá

19h - DJ Boneka



Oficinas:

Sexta-feira, 02/08 -

Oficina de Assessoria de imprensa

Facilitador: Salatiel Cícero

Horário: 18h30



Sábado, 03/08

Oficina de Twerk

Facilitadora: Briê Silva

Horário: 9h



Oficina de Introdução musical em discotecagem

Horário: 14h



Oficina de Cozinha Ancestral

Facilitadora: Tayná Passos

Horário: 15h

