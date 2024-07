A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: homem é morto a pauladas em Jardim Fragoso; três suspeitos são autuados em flagrante Suspeitos de matar homem a pauladas foram encaminhados à 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda

Um homem foi morto a pauladas na cabeça no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu nessa quinta-feira (25).



A vítima foi identificada como Denis Augusto de Oliveira, de 35 anos.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), três pessoas envolvidas no crime, ocorrido em plena rua, foram localizadas e autuadas em flagrante.

Um jovem de 19 anos foi preso pelo homicídio e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime.



Os suspeitos foram encaminhados à 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda, que investiga o crime.

