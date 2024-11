A- A+

Região Metropolitana do Recife Olinda: rodoviários estacionam ônibus em protesto por falta d'água e insegurança no TI Xambá Protesto no TI Xambá acontece desde a manhã desta segunda-feira (11)

Rodoviários estacionaram os ônibus no Terminal Integrado Xambá e ao longo da avenida Presidente Kennedy, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (11), em protesto contra a falta d'água e insegurança no local.

"Há tempos estamos pedindo uma solução por parte dos órgãos competentes, inclusive a utilização de um espaço para os trabalhadores guardarem suas motos, resultado: outra moto furtada, espaço que existe, mas é negado pela Nova Mobi", afirmou o Sindicato dos Rodoviários, por meio de nota.

Procurada, a Nova Mobi, que administra o terminal, disse que constatou a falta de água no TI às 2h desta segunda e que, às 6h25, acionou uma empresa para o envio de carro pipa.

"Antes da chegada do caminhão, sem prévio contato com a administração da Nova Mobi, os rodoviários realizaram o fechamento do terminal às 8h10, com o consequente travamento das vias do entorno, impossibilitando a chegada do carro pipa, que tinha previsão de atendimento às 8h30", disse a empresa administradora.

Ainda segundo a Nova Mobi, caso o protesto não tivesse ocorrido, "o terminal estaria com suas operações normalizadas em curto espaço de tempo, sem prejudicar a vida dos usuários".

Na nota, a empresa ressalta, ainda, que já realizou diversas obras de melhorias a fim de atender e dar melhores condições de trabalho aos rodoviários, como a construção de copas, salas e banheiros para utilização da categoria.



O protesto terminou por volta das 12h30, segundo afirmou o sindicato.



A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência de protesto no TI Xambá e enviou viaturas do 1º BPM ao local.



"Diariamente, são lançadas duplas de policiais militares na modalidade a pé, para garantir a segurança dos usuários", destacou a corporação.

Confira nota do Sindicato dos Rodoviários na íntegra:

"Sindicato realiza protesto no TI Xambá, contra a falta de água, por estacionamento e segurança para os operadores

Mais uma vez somos obrigados a parar a operação dos ônibus devido ao descaso e desrespeito por parte da NOVAMOBI (que administra os Terminais da Região Metropolitana do Recife) e do Grande Recife.

A falta d'água é uma constante no TI Xambá, isso somado a falta de segurança no TI, torna a situação insustentável.

Há tempos estamos pedindo uma solução por parte dos órgãos competentes, inclusive a utilização de um espaço para os trabalhadores guardarem suas motos, resultado: outra moto furtada, espaço que existe, mas é negado pela NOVAMOBI.

Esperamos que esses problemas sejam prontamente resolvidos."



Confira nota da Nova Mobi na íntegra:

"Sobre o protesto realizado pelos rodoviários no TI Xambá

A Nova Mobi Pernambuco informa que às 02:00hs de hoje (11//11/2024) foi constatado pela equipe da Nova Mobi a falta de água no Terminal, que prontamente às 06:25hs da manhã realizou o acionamento de empresa para envio do carro pipa, a fim de regularizar o fornecimento.

Antes da chegada do caminhão, sem prévio contato com a administração da Nova Mobi, os rodoviários realizaram o fechamento do terminal às 08:10, com o consequente travamento das vias do entorno, impossibilitando a chegada do carro pipa, que tinha previsão de atendimento às 08:30hs.

Portanto, caso não tivesse ocorrido o protesto, ou os representantes dos rodoviários tivessem entrado em contato com a Nova Mobi Pernambuco previamente para se informar sobre a falta de água, o terminal estaria com suas operações normalizadas em curto espaço de tempo, sem prejudicar a vida dos usuários.

Como é de conhecimento público, a região onde fica localizado o terminal integrado xambá passa por rodízio de abastecimento de água, motivo pelo qual, por vezes, necessita de abastecimentos através de carro pipa, que são prontamente acionados pela administração do terminal.

A Nova Mobi Pernambuco ressalta ainda que já realizou diversas obras de melhorias a fim de atender e dar melhores condições de trabalho aos rodoviários, como a construção de copas, salas e banheiros exclusivos para utilização da categoria."

