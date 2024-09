Investigado na Operação Integration, dono da Esportes da Sorte deixa prisão

A- A+

O dono da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho deixou, nesta terça-feira (24), a cadeia onde estava preso há quase 20 dias. Investigado pela Operação Integration, à época ele se entregou à polícia ao lado da esposa, Maria Eduarda Filizola.

O empresário saiu do Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everaldo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde desta terça.

Darwin foi beneficiado com um habeas corpus concedido pela Justiça para ele e outros 17 investigados. Entre eles, a influencer, empresária e advogada, Deolane Bezerra, que também deixou o presídio de Buíque ao longo do dia.

O habeas corpus foi concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Relator do caso, o magistrado também revogou a prisão preventiva do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

De acordo com o advogado de Darwin, Ademar Regueira, a defesa vai "aguardar a posição do Ministério Público nos próximos passos".

No entanto, já estuda tomar providências sobre como o caso vem sendo conduzido. Segundo Regueira, há um "desconhecimento técnico" por parte da Justiça sobre o método de operação da Esportes da Sorte.

"Agora que a gente etá conseguindo mostrar que a operação deles (Esportes da Sorte) é toda legal. Há um desconhecimento técnico sobre a Esportes da Sorte, que agora estamos conseguindo mostrar ao tribunal. Há mais de um ano estamos tentando justificar isso, mas nem o delegado, nem a juíza respondem. Agora, a gente vai tomar algumas providências. Estamos estudando outras medidas além do habeas corpus. Vamos agravar essa atuação nossa, em virtude dos últimos casos que são um absurdo", falou à reportagem.

Darwin Henrique da Silva Filho estava preso desde o último dia 05. Na ocasião, antes de se entregar à polícia, escreveu uma carta aberta, afirmando sempre ter colaborado com as investigações.

Habeas Corpus

Todos beneficiados pelo habeas corpus terão que comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal do Recife, para assinatura do Termo de Compromisso.

Os suspeitos também não podem praticar nenhuma infração penal dolosa, nem fazer publicidade ou citar qualquer plataforma de jogos.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou a soltura dos suspeitos presos pela Operação Integration na noite da última segunda-feira (23).

