Alfabetização tecnológica: líderes de todos os setores precisam acompanhar a transformação digital

A tecnologia desempenha um papel fundamental na construção do futuro das organizações. Empresas que abraçam esse propósito se tornam mais competitivas e capazes de sair na frente na criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios – fatores que aumentam a eficiência e geram vantagem competitiva. Embora esses benefícios sejam conhecidos, ainda persiste o mito de que o conhecimento tecnológico é responsabilidade exclusiva da área de TI. Mas, sejamos realistas, estar alfabetizado tecnologicamente deve ser uma habilidade de líderes de qualquer área de atuação.



A alfabetização tecnológica não implica, necessariamente, em se tornar especialista em programação ou em detalhes técnicos. Está muito mais ligada na compreensão de como as soluções tecnológicas podem ser implementadas para melhorar a eficiência operacional, impulsionar a inovação, alcançar os objetivos organizacionais e atender às demandas do mercado. Isso envolve acompanhar as tendências e compreender como elas influenciam em seus negócios, para, assim, tomar decisões com a mesma agilidade na qual o mercado gira.



A aplicação adequada dos recursos tecnológicos pode otimizar processos internos, o que aumenta a eficiência operacional e reduz custos. A análise de dados, por exemplo, permite tomadas de decisões mais assertivas e impulsiona a inovação. Lideranças alfabetizadas tecnologicamente também influenciam – criam um ambiente propício para o crescimento da equipe em um cenário cada vez mais digital, facilitando a formação e retenção de talentos.



Para isso, líderes também devem desenvolver uma cultura de inovação por meio da integração de tecnologias na rotina de trabalho, treinamentos e desenvolvimento do time. Implementar ferramentas tecnológicas que otimizem processos diários, como plataformas de gestão de projetos, e promover a cultura data-driven para decisões estratégicas são passos fundamentais. Oferecer programas de treinamento é outra estratégia para promover a atualização constante das habilidades e a disseminação do conhecimento dentro da organização.



Mas, é importante ressaltar que essa alfabetização precisa ser construída. Gestores podem adquirir conhecimento por meio de diversas estratégias e abordagens, a começar por treinamentos. Participar de cursos que abordem tópicos relevantes sobre inovação ou investir em programas de executivos em instituições de ensino que ofereçam módulos específicos podem ser boas opções.



Investir em networking é um outro método que eu pratico e indico. Participar de eventos relacionados não apenas traz mais conhecimento, como oportunidades para se conectar com profissionais do setor e aprender com experiências diversas. Também existem saídas mais simples, mas que também trazem resultados. Livros, artigos e blogs sobre tendências tecnológicas, como inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, além de webinars e podcasts ajudam a acompanhar novidades e gerar insights relevantes.



Além do incentivo às “tech skills”, também é preciso desenvolver habilidades socioemocionais. As chamadas soft skills que formam uma liderança humanizada se fazem presentes no nosso dia a dia e em toda a jornada de líderes e colaboradores.



Todo profissional, de qualquer área, independentemente da tecnologia, deve exercitar a busca pelo aprendizado contínuo. Ao adotar uma abordagem que combina aprendizado teórico, experiências práticas e interação com profissionais da área, os líderes podem desenvolver uma sólida alfabetização tecnológica que os capacitará a liderar efetivamente em ambientes cada vez mais digitais.



A tecnologia é central para o sucesso e sustentabilidade dos negócios modernos. Lideranças que a reconhecem e incorporam estrategicamente estão mais preparadas para enfrentar desafios e explorar oportunidades no cenário empresarial.



* CSO e COO da SIS Innov & Tech, empresa de inteligência tecnológica em inovação e transformação digital.



