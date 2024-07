Autoestima estética: a importância dos motivos certos na transformação pessoal

A- A+

A busca pela beleza e pela transformação física é uma jornada tão antiga quanto a própria humanidade. Talvez, isso fique mais explícito agora, quando as aparências são projetadas nas vitrines globais das redes sociais.



Por isso, antes de realizar qualquer procedimento, é necessário um olhar cuidadoso aos reais motivos que nos levam a considerar mudanças estéticas. Afinal, por que queremos tanto mudar? Pode o motivo ser um CPF diferente do nosso?

O renomado psiquiatra Viktor Frankl, que viveu os horrores dos campos de concentração nazistas, reverbera em seu livro “Em Busca de Sentido”, a ideia de Nietzsche de que “quem tem um 'por quê' pode suportar qualquer ‘como'”.



E essa sabedoria ressoa profundamente quando pensamos na decisão de realizar qualquer transformação em nossas vidas, sendo elas estéticas ou não. O “porquê” deve ser sólido, autêntico e pessoal, guiando-nos por meio do “como” com clareza e propósito.

Será que buscamos essa transformação para agradar aos outros, para nos encaixar em padrões de beleza ditados por uma sociedade obcecada pela aparência? Ou estamos realmente ouvindo nossos próprios desejos e necessidades?



A honestidade, essa virtude tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa, deve começar conosco. Precisamos ser sinceros ao avaliar nossos motivos. Muitas vezes, a pressão para mudar vem de fora, mas a decisão deve vir de dentro. Nossa cabeça precisa repousar leve no travesseiro, sabendo que qualquer alteração em nosso corpo foi decidida por nós, para nós.

A comparação, esse veneno silencioso, rouba nossa alegria e autoconfiança. As redes sociais, com suas representações idealizadas de vidas perfeitas e corpos impecáveis, exacerbaram essa tendência. Porém, vale lembrar que a realidade raramente corresponde à aparência.



O jardim do outro pode parecer mais verde, mas a verdade é que todos nós temos nossas lutas e imperfeições. Nossas trajetórias são únicas, e nossos corpos são parte dessa história pessoal.

A beleza, em sua verdadeira essência, reside na individualidade e na aceitação plena de quem somos. Não devemos nos moldar a padrões de beleza impostos, mas sim celebrar nossa singularidade.



Cada um de nós é um mosaico de experiências, emoções e histórias. Nossa aparência deve refletir isso, e não uma tentativa desesperada de nos encaixarmos em moldes pré-estabelecidos.

A reflexão interna é a chave para qualquer transformação significativa. Antes de optar por qualquer mudança estética, é fundamental estar em paz com suas razões.



Essa introspecção garantirá que as transformações que buscamos sejam genuínas e alinhadas com nossa essência. Assim, nossa autoestima será fortalecida, não apenas pelo que vemos no espelho, mas pelo que sentimos ao olhar para dentro de nós.

A jornada para a transformação estética é pessoal e profunda. Afinal, a beleza, em sua forma mais pura, é a expressão da nossa verdadeira essência.



* Cirurgião plástico

