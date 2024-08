Conheça o Brasil

A- A+

Foi com esta proposta e tema que aconteceu e foi desenvolvido no RioCentro, entre oito e onze deste mês no Rio de Janeiro, a 8ª edição do Salão Nacional de Turismo. Foi antes de tudo, um resgate. O Rio brilhou. Apesar do ano passado ter acontecido em Brasília, a sétima edição no “Mané Garrincha”, esta mostrou-se tímida.



Agora, o evento tomou proporções. O Governo Federal através do Ministério de Turismo, o Governo do Estado do Rio do de Janeiro, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro além da TurisRio e a Secretária do Estado de Turismo do RJ uniram esforços e preparam um evento magnânimo.



Espaços grandiosos, amplos, divisões das regiões geográficas brasileiras, atrações as mais diversas num ambiente que não havia quem não se deixasse conquistar pelos múltiplos encantos brasileiros.



A concepção do Salão foi feita de modo que todas as regiões geográficas brasileiras fossem agrupadas de modo que os Estados eram concentrados por unidades federativas regionais de modo que eram exibidas todas as potencialidades turísticas de cada polo.



Em todos os mais variados segmentos turísticos, nas suas maiores versatilidades de modo que era uma exibição completa. Uma verdadeira vitrine. Um portifólio definitivo sem falhas. Por isso, atraiu um público estimado em mais de 100 mil pessoas.



O Rio como maior cartão postal do turismo do Brasil foi protagonista. Um capítulo à parte. De fato, promovendo o turismo nacional, tornou-se a porta-bandeira do setor turístico brasileiro.



A capital fluminense e o espaço carioca exibiram todo o seu potencial de belezas naturais, culturais e artesanais nas mais variadas áreas temáticas. O Rio deu show exibindo as peculiaridades das suas 12 regiões turísticas. Ao ritmo do samba.



Vale destacar que o Salão Nacional de Turismo tem como proposta uma grande abrangência uma vez que vai desde o Turismo de Natureza, passa pelo Turismo de Base Comunitário e/ou Rural; Sol e praia e chega ao Turismo Cultural.



O Ministério do Turismo é muito ciente e consciente no apoio de todos segmentos e manifestações turísticas que acontecem nas mais diversas manifestações turísticas do nosso país que tem dimensões continentais. O MTUR sempre preocupado com a inclusão social.



Vale destacar que o Ministério do Turismo na 8ª Edição do Salão Nacional do Turismo, “Conheça o Brasil”, nas suas palestras, rodadas de negócios, simpósios, painéis e seminários, destacou segmentos como o afroturismo, o artesanato, a diversidade turística brasileira, o compromisso com a sustentabilidade e a busca do certificado do lixo zero, a gastronomia, a cultura e as tradições, o ecoturismo e o turismo da aventura, as mulheres no turismo, o registro de hospede digital, os eventos LGBTQIA+, regularidade racial e fortalecimento de cultura negra além de divulgação do Plano Nacional do Turismo 2024/2027, um marco definitivo do Salão.



Durante o Salão Nacional do Turismo aconteceu a 61ª Reunião do CONTUR – Conselho Nacional do Ministério do Turismo, presidida pelo Ministro Celso Sabino, no sábado, 10 de agosto. No Auditório 4 do Rio Centro.



A União entre Governo Federal através do Ministério do Turismo, Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro atestam que Turismo não tem cor, não tem raça, não tem ideologia, não tem facção partidária. Turismo está acima de tudo e de todos.



Turismo é bem comum. Mola propulsora. Que contribui para o desenvolvimento e o crescimento econômico. O Turismo ajuda a combater a marginalidade! Gerando emprego e distribuindo renda. Impulsionando divisas.



Contribuindo com a nossa balança comercial. Incluindo socialmente, brasileiros. O turismo nacional deu provas de maturidade. Cresceu e poderá crescer muito mais. As nossas potencialidades são infinitas. É preciso planejar. Propor. Estruturar. Questão de maturidade. Para colher.



Vamos “Conhecer o Brasil”!





* Ex-presidente Nacional da ABRAJET e empresário ([email protected])



