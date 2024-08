A- A+

Este texto faz parte do livro Entre sonhos e história, organizado por Haidée Camelo, comemorando os oitenta anos de fundação da Unicap:



"Minha ligação com a Universidade Católica de Pernambuco vai de 1965 a 2001. Primeiro como aluna no curso de graduação em Jornalismo e depois no curso de Especialização em Comunicação Social e Política – Jornalismo Político; depois, como professora dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas, como orientadora de Iniciação Científica e de Trabalhos de Conclusão de Curso, como assessora de Comunicação Social e como chefe de Departamento de Comunicação Social.

Nesses trinta e sete anos, muitos momentos marcaram minha passagem por essa instituição. Aprendi muito para exercer as atividades de jornalista e de professora universitária. Assim, de aluna passei a professora e de aluna passei a chefe de antigos professores. Mas o mais importante foi que passei a ensinar em cursos superiores o que fazia numa redação jornalística. Isso significava ir da prática à teoria e da teoria à prática.

Na Unicap, vivi muitos momentos de alegria, de satisfação, de emoção, porém muitos também de tristeza, de pesar e até de mágoa. Se for fazer um balanço do que mais me tocou em todos esses anos foi, inegavelmente, ver nossos ex-alunos e nossas ex-alunas se transformarem em estrelas que brilham nos veículos de comunicação social, jornais, rádios e televisões, nas assessorias, nas mídias alternativas, nos meios eletrônicos e digitais, nas academias estaduais e nacionais e em várias áreas do conhecimento e do saber humanos.

Hoje, tenho muitas dessas estrelas em meu círculo de amizade. Gosto de ver como se destacam nos mais diversos campos de atuação. Eles/elas brilham e seus raios me alcançam. Eu vibro – e muito! –, porque os meninos e as meninas venceram.

Sinto que contribuí e participei – mesmo que só um pouquinho – dessas caminhadas. Agradeço a Deus por tudo e, com as graças divinas, afirmo: estou viva e ainda não me apaguei de todo. E sei que continuarei viva em cada um e em cada uma a quem consegui ensinar um pouco.



* Jornalista, professora universitária

