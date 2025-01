Frei Mendel amava e criava famílias de ervilhas

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Gregor Mendel (20.07.1822 * 06.01.1884) era um jovem austríaco que adorava ervilhas. “Minhas ervilhas, minha vida”, ele vivia a sonhar. Um dia ficou deslumbrado ao visitar os jardins de um convento povoado de ervilhas. “Eu quero ser jardineiro, aliás, eu quero ser frade”, disse ao monge superior. “Seja bem-vindo, irmão. Depois das orações matinais você vai cuidar dos jardins”. De noite ele fez uma abençoada sopa de ervilhas para os frades.



OoO



Mais que degustar, o Frade Mendel gostava mesmo de fazer experiências biológicas, enxertos e cruzamentos com as plantinhas. Vejamos como serão os filhotes de uma verdinha com uma azulzinha ou amarelinha! Em meio às saladas, cruzamentos, enxertos e casamentos entre ervilhas de cheiro, coloridas, maduras e noviças, o Frade Mendel descobriu as leis da hereditariedade, da dominância e recessão entre pares e a lei da segregação nos cruzamentos.



OoO



O Frei Mendel mandou um Zap e um e-mail para Donald Trump informando que existem apenas dois sexos biológicos: o Sapiens macho do sexo masculino, cromossomos XY, e a mulher fêmea do sexo feminino, cromossomos XX. O hermafroditismo (características de ambos os sexos) é um raro acidente da natureza, tipo uma jabuticaba branca.



Em tempos politicamente corretos, o Kit Sexual Biflex não dava pra quem queria.



OoO



Isto, em meados do século 19, quando a ciência ainda não havia desvendado os mistérios maravilhosos do DNA. O cara era um gênio. É reconhecido como o pai da genética.



OoO



Mas, não estou aqui no Vale do Silício da Folha de Pernambuco nem no magnífico Blog do Argonauta pioneiro Magno Martins para dar aula de genética. Sou analfabeto de nascença em matéria de biologia. Somente desasnei um pouco quando completei 85 anos e li sobre as leis de Mendel.



OoO



Nas décadas de 1970 e 1980 pontificava nas áreas intelectuais uma dupla francesa formada pela suposta escritora Simone de Beauvoir e o ficante dela, autoproclamado filósofo Jean Paul Sarte.

A líder feminista Simone tinha a beleza de uma virada de trem. Um dia madame Simone cometeu a seguinte frase: “Não se nasce mulher, faz-se mulher”. A frase em francês era poética: “Tu n’es pas née femme, devenir une femme”. Sartre entrou em orgasmo intelectual.

OoO



Assim nasceu a ideologia de gênero. Revoguem-se todas as leis da genética de Mendel. O indivíduo nasce apenas feito um boneco, com um invólucro de carne e tutano. Quando fica mais taludo, vai num açougue ou numa UPA e adquire um kit sexual masculino ou um kit sexual feminino.

O kit sexual feminino contém ovários, útero, progesterona, genitália e glândulas mamárias. O kit masculino vai de próstata, genitália, testosterona, saco escrotal e falo. Em tempos ecologicamente corretos, o Kit sexual biflex não dava pra quem queria..



OoO



As ideologias revolucionárias --- criadas pelas mentes pérfidas de Karl Marx-Engel, Antônio Gramsci e sub intelectuais tipo o submarxista frei Bofe, o panfletário P. Freire e derivados – hoje sob o manto do globalismo e a cultura WOKE nas Américas -- vieram para envenenar a cultura ocidental com veneno de cobra cascavel.

Trump aplica soro antiofídico contra o veneno das cascavéis vermelhas.



Periodista, escritor e quase poeta.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



Veja também