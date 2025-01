Inglês para empreendedores: tendência ou necessidade em 2025?

A- A+

Em 2025, o cenário empreendedor brasileiro está mais vibrante do que nunca. Segundo o Sebrae, o Brasil atingiu a marca de 2,8 milhões de novas empresas abertas em 2024, somando quase 378 mil novas empresas.



Essa expansão reflete não apenas uma crescente busca por autonomia e inovação, mas também a procura por habilidades que tornem esses empreendedores mais competitivos, conectados e preparados para o futuro. Entre essas habilidades, o inglês tem ganhado destaque como uma competência essencial, não apenas uma tendência.



O mercado global exige que o empreendedor esteja em constante adaptação e preparado para enfrentar desafios que não se limitam às fronteiras nacionais.



Ao falarmos de empreendedorismo, especialmente em um mundo digitalmente interconectado, o inglês se apresenta como um dos maiores diferenciais. Saber se comunicar em outro idioma é mais do que uma vantagem competitiva; é uma necessidade estratégica.



Sempre friso que o domínio do inglês permite acesso a informações importantes para o crescimento e inovação dos negócios. Muitos dos recursos mais relevantes, como pesquisas de mercado, novas tecnologias, e plataformas de e-commerce, são primeiramente disponibilizados em inglês.



Além disso, a maioria dos estudos e tendências do setor, como os avanços em inteligência artificial, marketing digital e sustentabilidade, são publicados em inglês, e não acessar em tempo rápido pode significar a perda de oportunidades.



A realidade é que, apesar de seu enorme potencial, muitos empreendedores brasileiros ainda enfrentam a barreira do idioma.nDados da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (GEM) 2023 mostram que o Brasil tem 42 milhões de pessoas adultas que já têm um negócio ou estão na jornada de se tornar empreendedores.



No entanto, pode-se dizer que uma boa parte dessas pessoas se vê diante da necessidade de expandir as redes de contato e melhorar a gestão e a operação dos negócios. Aqui, o inglês surge como a ferramenta para conseguir parcerias internacionais, conquistar clientes fora do país e acessar novos mercados. Esses são elementos essenciais para o crescimento do negócio no contexto mundial.



Em um cenário tão promissor, a preparação para o futuro requer mais do que apenas um bom produto ou serviço. O empreendedor precisa estar apto a navegar pelo universo digital. Isso implica estar confortável em plataformas, redes e canais de comunicação que operam em inglês.



A linguagem do mercado global é a língua inglesa. E, para aqueles que não têm o inglês como língua nativa, investir no estudo do idioma se tornou uma obrigação.



Se, por um lado, o aprendizado do inglês pode ser visto como uma tendência, por outro, ele se configura como uma necessidade no desenvolvimento de um empreendedor moderno, conectado e competitivo.



Em um ambiente de negócios cada vez mais globalizado, o domínio do inglês deixou de ser uma opção para os empreendedores brasileiros e se tornou uma necessidade. Investir no aprendizado do idioma é uma estratégia para superar barreiras, acessar mercados internacionais e se destacar em um cenário competitivo.



O futuro pertence aos empreendedores que conseguem se comunicar com o mundo.



* Especialista em ensino de Business English e fundadora da Save Me Teacher.



