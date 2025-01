Lula perdeu o encanto

A- A+

O governo Lula 3 perdeu o principal ativo dos mandatos anteriores: o encantamento. Esfumou-se. De 2003 a 2011, o presidente comandou um país muito diferente do Brasil de hoje. O país é outro, novos atores, novas demandas.

A realidade se impõe sem nunca precisar pedir licença. Simplesmente acontece e pronto. E a realidade de Lula 3 é muito distinta daquela dos tempos de Dilma Rousseff, Michel Temer ou mesmo Jair Bolsonaro. Não foi só o Brasil a mudar, mas o mundo todo. O que tinha relevância há 20 anos, hoje serve para muito pouco ou quase nada.

As pessoas estão deixando de usar papel moeda, de assistir TV aberta com a mesma frequência de antes, quando era possível ouvir um uníssono bip bip da Globo nos intervalos do Jornal Nacional nos bairros mais povoados, seja na Selva de Pedra do Leblon ou na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. O brasileiro de 2025 se informa pelas redes sociais, portais de notícias, assiste YouTube, Netflix e Prime, passa muitas horas colado no celular. Sabe o que é e gosta da liberdade de expressão.

As transformações não param. A diplomacia de Lula 3 remou contra a maré, alinhando-se ao Irã, aos terroristas do Hezbollah e do Hamas, tolerando ditaduras como a de Maduro, na Venezuela, e Daniel Ortega, na Nicarágua, ou defendendo o regime cubano. O muro de Berlim, símbolo da guerra fria, durou 28 anos (1961-1989), a ditadura Cubana já dura 66, completados neste mês de janeiro.

Lula e sua diplomacia acreditaram que iriam mudar o mundo, mas veio o presidente da Ucrânia, deu um freio de arrumação e afirmou aos jornalistas, durante coletiva em Davos, que o presidente brasileiro perdeu o encanto e “não é ator relevante na solução do conflito com a Rússia e nem será com o retorno de Donald Trump”.

O amigo de Trump é Javier Milei, cujo governo vem revertendo o quadro desastroso deixado pelas sucessivas administrações peronistas. Milei, diferentemente de Lula, tem colhido resultados muito melhores com sua diplomacia, que o aproximou de Trump, de Giorgia Meloni, Elon Musk e os grandes players internacionais. A inflação argentina está caindo e o Estado encolhendo, diferentemente do que estamos vendo e vivendo no Brasil.

Uma série de infográficos produzidos por este Poder360 mostra a realidade nua e crua do que tem sido este 3º governo Lula para o Brasil e os brasileiros. Um deles mostra um aumento de 414% de mortes por dengue. Em 2024, o mosquito matou mais do que o vírus da covid-19.

O mais incrível é que temos uma ministra da Saúde vinda da Fundação Oswaldo Cruz, cujo fundador erradicou a febre amarela no Rio há mais de 100 anos, combatendo justamente um mosquito. Infelizmente, não existe vacina para a incompetência.

Há outros recordes tão ou mais sinistros, como o aumento das queimadas depois da volta de Marina Silva ao comando do Ministério do Meio Ambiente. Só no Pantanal a alta foi de 1.037%, quando a promessa era fogo zero.

Prejuízo recorde nas estatais, com rombo de mais de 9 bilhões, o maior do século.

A última foi a decisão do TCU em suspender os repasses para o programa Pé de Meia, criado pelo ministro da Educação Camilo Santana. O ministro foi governador do Ceará, eleito e reeleito, não poderia jamais dar uma derrapada destas. O Pé de Meia, principal entrega do seu ministério (o ministro deu a Lula no Natal um par de meias com o logotipo do programa), acabou atropelado pela ineficiência, como mostrou o TCU.

Lula não tem herdeiro político. Nunca teve, seguindo a tradição da política brasileira. Getúlio não teve herdeiro político, assim como JK, Jânio, Carlos Lacerda, João Goulart, Leonel Brizola, FHC, Collor e tantos outros atores políticos dos últimos 100 anos.

Lula voltou ao governo porque era o único capaz de vencer Bolsonaro, o político que deu relevância à direita brasileira, até então sustentada por políticos sem votos. Tivemos uma direita patricinha de Luiz Eduardo Magalhães e Cesar Maia, transformada em povão por Bolsonaro.

Ele tem seus herdeiros políticos, a começar pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, além dos filhos, claro, e outros filhotes como Pablo Marçal. Lula não tem, o que deixa a esquerda dependente de um homem com quase 80 anos e problemas de saúde. É o político mais experiente em atividade no país, sabe que sua maior chance é um outro confronto direto com Bolsonaro. Por isso, fala do adversário dia sim e outro também. Mas o que será de um governo comandado por um Lula com mais de 80?

A realidade de 2025 é completamente diferente daquela de 2006 ou 2010, quando o presidente estava no auge do seu vigor físico e mental. Lula deu nó em pingo de éter com luva de boxe ao escapar do escândalo do Mensalão, que carregou meio mundo político a começar por José Dirceu. Foi reeleito na sequência e fez Dilma, um poste de saias, sua sucessora. Hoje, enfrenta uma oposição aguerrida e um deputado de 28 anos consegue atordoar o governo com apenas um vídeo.

Ao voltar para o governo, Lula não virou orixá como Sarney, FHC e até mesmo Itamar Franco. Sarney continua sendo um oráculo, uma espécie de Delfos brasileiro onde gente de todos os partidos vai beber da sua lucidez. Lula poderia ter sido maior ainda, mas preferiu outro caminho ou foi obrigado a segui-lo, sei lá por quais motivos, acordos ou supremos entendimentos. Um dia esta história será contada em detalhes.

Enquanto isso, Lula 3 se parece cada vez mais com um rei Lear do século 21, aquela história de Shakespeare repleta de confusão, traições, ambições e no fim todo mundo morre ou sai perdendo.

Muito provavelmente levado por seu instinto, Lula tem pensado numa reforma ministerial mais ampla, na qual o Centrão tenha lugar de honra, partidos como o PSD, o PP e o Republicanos ganhem relevância, porque 2026 está logo ali. Será que ainda dá tempo?

*Jornalista



