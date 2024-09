M&A: uma alternativa para o crescimento estratégico empresarial

A- A+

No Brasil e no mundo há poucas opções de captação de recursos. As três opções mais comuns são por meio de recursos dos acionistas, de obtenção de empréstimos e de operações estruturadas, dentro delas o processo de oferta pública de ações (IPO).

O mercado de crédito tem um volume expressivo de recursos disponíveis, mas o custo financeiro está elevado e as garantias são excessivas. Nesse contexto, as fusões e aquisições, (M&A, sigla em inglês para "Mergers & Acquisitions"), representam uma alternativa de expansão e de fortalecimentos da companhia (cia), de maneira eficiente e sustentável, mas envolve muitos desafios. Apesar do M&A oferecer um enorme potencial de crescimento empresarial, alcançar os objetivos estratégicos das cias, envolve superar muitos obstáculos ao longo do caminho.

O primeiro passo a ser adotado é a intenção dos acionistas receberem um novo acionista que passará a atuar na governança e na gestão. Tomada a decisão de ter mais um acionista e definido o seu perfil, o segundo passo a ser adotado é de identificar com segurança o valor justo do negócio, evitando que o preço seja determinado com base em expectativas irreais ou projeções excessivamente otimistas.

Na determinação do valor justo do negócio se passa pela análise e identificação de fatores de riscos e dentre eles destacamos os aspectos : (1) ambientais (licenças, emissões poluentes); (2) contábeis (confiabilidade das demonstrações contábeis) ; (3) estratégicos ( desenvolvimento e expansão); (4) financeiros (receitas, despesas, fluxo de caixa, dívidas); (5) jurídicos, ( litígios, contratos, propriedade intelectual, questões regulatórias); (6) mercadológicos (marketing, preços de venda, concorrentes); (7) operacionais, ( processos, sistemas, funcionários, clientes, fornecedores); (8) tributários (contingências, processos, autos de infrações).

Para o acionista, o importante é maximizar o valor do seu negócio, antecipando e mitigando os potenciais riscos, de forma a tornar a operação equilibrada, atendendo os interesses de ambas as partes. Uma análise superficial da cia alvo pode levar a desvio na precificação do negócio, refletindo no valor justo da cia.



Portanto, uma preparação, através de um processo de diligências bem feitas, é essencial para evitar desvios na precificação, tornando-se uma ferramenta indispensável para o sucesso das transações de M&A. O resultado de uma análise aprofundada do negócio pode reduzir os riscos de diminuição do ativo transacionado, contribuindo na determinação do valor justo para ambas as partes.

Todo o processo desenvolvido na sell side diligence, tem como objetivo mitigar os riscos que possam afetar o valor do negócio e, consequentemente, maximizar o valor da cia. na transação. Essa preparação permite a apresentação da cia. para potenciais compradores, antecipa os processos de avaliação e facilita o processo de negociação. Por mais que a cia a ser transacionada esteja preparada, o comprador terá seus assessores que atuarão no buy side due diligence que é realizada pela parte interessada na cia., objeto da transação.

Ambos os processos têm o objetivo de verificar a precisão dos dados e informações relativas a transação, possibilitando ao vendedor a disponibilização de um ativo diligenciado com os riscos e potenciais ajustes ao preço e garantindo ao comprador a segurança necessária para um investimento adequado.

Sem essa preparação, as chances de insucesso se elevam, pelo risco de não concretização do valor justo para o vendedor. Por fim, os processos de diligência são essenciais para garantir a segurança e a transparência nas transações de M&A, sendo uma ferramenta poderosa para o crescimento estratégico empresarial, mas é preciso a realização de um extenso serviço especializado para alcançar seus objetivos com sucesso.



* Consultores e conselheiros de empresas.



