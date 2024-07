MV: há 37 anos empoderando a saúde

A- A+

Existem vários tipos de cuidados. Cuidado de mãe, o cuidado ao próximo como sociedade, o cuidado assistencial... E existe o cuidado da MV. Impulsionados pela vontade de mudar para melhor a jornada da saúde, a MV completa 37 anos empoderando a saúde através da tecnologia e inovação, pensando nas pessoas e nos profissionais do setor.



Há 37 anos, lá no Rio Grande do Sul, criamos a MV pensando em solucionar problemas de faturamento que comprometiam a operação hospitalar. Ao longo dos anos evoluímos, enfrentando inclusive temores do mercado como o “bug do milênio”, nos anos 2000, e mais recentemente uma pandemia que afetou a todos nós.



Desenvolvemos o jeito de cuidar da MV, tendo em vista que a nossa missão sempre foi andar ao lado dos nossos clientes, oferecendo soluções que enaltecem a gestão e o cuidado com o cidadão.



Seguindo nosso jeito de ser, recentemente tivemos o exemplo dos hospitais do Rio Grande do Sul, como o Hospital Mãe de Deus, cliente nosso com 380 leitos que sofreu bastante com a catástrofe das enchentes, chegando a paralisar as operações. Imediatamente nos mobilizamos para ajudar, entendendo que nosso compromisso não é somente com a tecnologia, mas com todo o ecossistema de saúde.



Hoje seguimos com o compromisso de cuidar dos mais de 4 mil clientes usuários, espalhados por toda a América Latina, além de um ecossistema robusto de soluções suportado por mais de 2,9 mil colaboradores, que buscam contemplam os diversos segmentos da saúde.



Com nossas diversas soluções impactamos mais de 77 milhões de pessoas, suportamos a gestão de 125 mil leitos e apoiamos mais de 200 mil médicos usuários. Este sonho e a construção de nossa tecnologia, somente se tornaram realidade graças a cada colaborador que já esteve conosco e aqueles que hoje fazem parte da MV.



Temos o melhor Prontuário Eletrônico do Paciente da América Latina pela 7ª vez, recentemente reconhecidos com o Prêmio Best In KLAS. Além desta, outras conquistas fazem a MV ser a principal referência para o segmento no mercado.



O reconhecimento de cada cliente e o esforço de cada um, culminaram por edificar a maior empresa de tecnologia para a gestão da saúde da América Latina.



Agora é hora de olhar para o futuro, tendo em conta essa motivação e tudo que conquistamos até aqui. Mais do que nunca, estamos preparados para viver o novo, um futuro animador, tendo a inteligência artificial como ator principal do novo ecossistema digital integrado, permitindo uma assistência conectada, facilitando a vida dos usuários e profissionais.



Que estes 37 anos se multipliquem. Sempre com a MV ao nosso lado.





* CEO da MV



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO E Tapacurá não estourou