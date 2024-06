Nossa cara ignorância

A- A+

Os livros e os jornais chegavam de contrabando. Eram proibidos naquele Brasil colônia, povoado por degredados, órfãos, escravos, índios e um punhado de senhores. Enquanto a América Espanhola tinha universidades - como a de San Marcos, no Peru, fundada em 1551, ou a biblioteca de Puebla, no México, inaugurada em 1646-, aqui era escuridão total.



Mais de 300 anos depois do descobrimento, em 1808, foi inaugurada no Rio a Imprensa Régia, cuja missão principal era publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, diário oficial da Corte transferida de Portugal, expulsa pelas tropas de Napoleão. Nessa época, surgiu um personagem desafiador da lei e da ordem, sua majestade d. João 6º, o jornalista Hipólito José da Costa, nascido na Colônia do Sacramento, então província Cisplatina (que depois viraria Uruguai), menino em Pelotas, adolescente em Porto Alegre e finalmente diplomado em Coimbra.



O jornal de Hipólito, o Correio Braziliense, chegava contrabandeado em navios vindos da Inglaterra, onde o jornalista se estabelecera depois de perseguido e preso pela Inquisição. Nessa época ele já era um diplomata conhecido e reconhecido pela sua competência, com passagem pelos Estados Unidos e México. Aconselhado por um amigo, comprou ações de um banco escocês e, assim, conseguiu a cidadania inglesa, escapando da ira da Coroa e da Igreja portuguesas.



Durante anos a fio o jornal cruzou o Atlântico rumo ao Rio, e aquela coisa proibida era vendida de mão em mão, lida e relida até pelos conselheiros mais próximos do rei, inclusive pelo próprio.



O Brasil sempre fora amordaçado, país onde a ignorância medieval fez parte da nossa formação. Livros permitidos eram pouquíssimos, como a Bíblia em latim, língua falada pelos padres e letrados. O povão respondia a missa em latim sem ter a menor ideia do que significava aquilo e, assim, o ora pro nobis (orai por nós) virou nome de planta integrante da espiritualíssima culinária mineira.



Noves fora gente como o padre Antônio Vieira, o povo brasileiro era rude, ignorante, bruto. Uma energia voltada para a violência e a exploração de riquezas de um território ainda desconhecido, cuja memória se forjou na oralidade, já que a maioria absoluta não lia nem escrevia.



Por isso, é inacreditável em pleno século 21 uma escola censurar um livro de Ziraldo, morto em abril aos 91 anos, um dos artistas mineiros mais talentosos de todos os tempos, tão importante para o século 20 quanto o Aleijadinho foi para o século 18. Primeiro, porque Aleijadinho sempre foi escultor, mesmo sendo o pai do nosso Barroco, enquanto Ziraldo foi chargista, cartunista, pintor, escritor, dramaturgo, cartazista, poeta, cronista, desenhista, jornalista, apresentador e até advogado. Segundo, porque o homem era uma usina de criatividade e genialidade.



Cresci lendo Ziraldo, rindo das suas charges no velho Jornal do Brasil de guerra, que meu pai assinava e lia todas as manhãs tomando café. Fui ao teatro ver suas peças, adorava “Flicts”, “Turma do Pererê” e outros personagens como Jeremias, o Bom e a Supermãe.



Lembro do Ziraldo sempre de bom humor na velha sede do Pasquim, na rua Saint Roman, em Ipanema, contando causos com aquele seu jeito mineiro de emendar as palavras. “Entrei no elevador, aquela coisa mais lindumundo. Olhei assim e ela miguinorou. Dei boa tarde, nada. Cara feia. Eu aqui no meu canto, perguntei: umazin nemaginar, né? E num é que quebrei o gelo!”. E ria.



Em cada cidade de Minas deveria ter uma rua ou uma praça com o nome do Ziraldo, com direito a estátua. Ele foi um herói da resistência, contra a censura e o arbítrio. Mas neste Brasil de marcha à ré, estão querendo cancelar o Ziraldo como já tentaram fazer com Monteiro Lobato e até nosso Machado de Assis. Quase caí da cadeira quando li que uma escola da mineira Conselheiro Lafaiete decidiu proibir o livro “Menino Marrom“, no qual Ziraldo conta a história de dois amigos, um negro e outro branco, que tentam entender suas diferenças.



Cada vez que me deparo com uma barbaridade dessas tenho mais certeza de que estamos caminhando para o abismo. O mesmo abismo no qual este país viveu por mais de 300 anos, proibido de ler e estudar, escravo da própria ignorância. Nós até hoje não temos escola pública integral universal -algo que deveria ser questão de Estado, jamais de governos.



Quando Darcy Ribeiro estava fazendo o 1º Ciep (Centro Integrado de Educação Pública), em 1983, fui conversar com ele na vice-governadoria, que ficava na rua Senador Dantas, no centro do Rio.



Eu era um repórter com pouco mais de 20 anos de idade. Darcy, aquela sumidade, generoso, não perdeu a paciência quando fiz a pergunta encomendada pelo meu chefe de reportagem do O Globo, jornal adversário figadal do governo: “Rapaz, se escola integral fosse ruim não existiria nos Estados Unidos, Japão e Europa. Ou a gente educa os meninos, ou o Brasil vai se perder, virar uma sociedade conflagrada, fácil de manipular”. Não era uma profecia, mas uma certeza. Olhem em volta e tirem suas conclusões.



O Brasil acabou com a censura do governo militar em 1979. Os censores foram embora das redações, mas no cinema, antes dos filmes, aparecia a imagem de um documento do Departamento de Censura e Diversões Públicas, assinado pela senhora censora Solange Hernandez. Era uma forma de dizer: estamos de olho. A censura voltou em 2022, quando o TSE decidiu ignorar o artigo 220 da Constituição e censurar previamente um documentário do Brasil Paralelo sobre o atentado à faca contra o então candidato a presidente Bolsonaro. De lá para cá, não paramos. A censura ao livro do Ziraldo não é a causa dessa dor de barriga autoritária; é o efeito.



O pior, como o exemplo vem de cima, é que isso acontece em Minas Gerais, de onde saíram brasileiros como Tiradentes, Tancredo Neves, JK e os signatários do Manifesto dos Mineiros de 1943, a gazua que arrombou as portas do autoritarismo e fez rebrotar a liberdade com o fim da ditadura Vargas.



Nós estamos retornando à era da escuridão. As pessoas deixaram de ler, totalmente enfeitiçadas pelos vídeos da internet, os TikTok da vida, desaprenderam a escrever e a se expressar. Para quem foi exilado das bibliotecas pelo lado perverso da tecnologia, um livro tem quase ou nenhum significado. Conheci um sujeito que gostava de enrolar seus baseados com o papel bíblia de livros da Editora Nova Aguilar, entre eles as obras completas de Eça de Queiroz, que ele fumou sem nunca ter lido.



Nesta semana, meu amigo Ney Figueiredo me mandou pelo WhatsApp um vídeo do trecho de um debate entre Brizola e Fernando Henrique na campanha de 1994. FHC questiona os Cieps de Brizola e Darcy Ribeiro, questionando se aquelas escolas de tempo integral não eram caras demais. Brizola responde de bate-pronto: “Cara é a ignorância”. Esta mesma, mãe da censura renascida no Brasil.



*Jornalista

