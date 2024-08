O velho trocou de lado

A- A+

Em meio a uma batalha na Guerra de Tróia, Homero narra a decisão de Zeus em enviar seus raios contra o Exército grego comandado por Agamenon. Com a ira do rei dos deuses desabando sobre suas cabeças, os soldados gregos recuaram em direção aos seus navios, enquanto eram perseguidos pelos troianos comandados por Heitor. Salvos pelo pôr do Sol e a tradição de os Exércitos não lutarem à noite, os gregos sobreviveram ao que poderia ser um massacre.



Esta guerra durou 10 anos, cheia de idas e vindas. Neste dia, o jogo quase virou para os troianos, não só pela vontade de Zeus, mas também pelo entusiasmo e energia a contagiar os troianos. Soldado no front precisa de moral alto para enfrentar o inimigo frente a frente, eles lutam com o coração muito mais do que com a cabeça.

O que se deu na campanha eleitoral norte-americana nos últimos dias lembra muito este episódio da Guerra de Tróia –aliás, Homero toda vez em que é relido nos leva a uma viagem fantástica sobre as essências dos seres humanos. E nunca é demais reconhecer estarem elas intactas passados alguns milênios.

O raio de Zeus na campanha norte-americana é simbolizado pelo discurso do ex-presidente Obama, orador brilhante e sagaz a ponto de virar o jogo mostrando que o velho mudou de lado. Se antes o ancião era democrata, agora é republicano. Obama carimbou Trump para o eleitorado como um velho rico e reclamão, que só pensa nele. Melhor, só a folclórica tirada de Brizola chamando Moreira Franco de gato angorá.

Kamala Harris é cria de Obama. Ela foi uma das primeiras líderes da Califórnia a apoiá-lo em 2006, ainda no início da sua caminhada vitoriosa. O ex-presidente e Michelle assumiram as articulações de bastidores, sendo fundamentais no processo de desistência de Joe Biden. O poder mudou de mãos e o casal Obama agora ocupa um lugar que foi dos Clinton. Deste processo, surgiu uma Kamala Harris totalmente preservada, sem ter sido atacada pelo fogo amigo das primárias e nem pelas bombas do adversário. Chegou zero quilômetro ao palco da Convenção Democrata.

A ascensão fulminante de Kamala Harris e o discurso de estadista de Obama são indicativos da atuação do ex-presidente como o principal marqueteiro da campanha democrata, na qual a emoção e o entusiasmo são os pilares. O episódio da troca de candidatos no Partido Democrata nos mostra algumas lições.

A primeira delas é a importância dos sucessores e herdeiros políticos. Biden não tinha ninguém, passou a vida inteira na política e chegou ao fim da sua caminhada sem herdeiro ou sucessor. Seu legado morrerá com ele. Obama fez de Kamala sua sucessora, a ponto de adaptar seu velho slogan“Yes, we can” para “Yes, she can”.

Mesmo com idade avançada e problemas de saúde, Biden pensou só nele ao decidir ser candidato, enquanto seu núcleo duro escondia dos eleitores sua real situação. Obama jogou tão bem que conseguiu fazer o eleitorado esquecer esta pequena traição, tornada irrelevante diante do climão de escola de samba da convenção de Chicago.

Hoje, o Brasil é um exemplo desta falta de sucessor e herdeiro político. O presidente Lula parece nunca ter se preocupado com isso, assim como Getúlio Vargas, Brizola, Carlos Lacerda, Fernando Henrique, José Sarney e mais um monte de grandes líderes.

A esquerda chegará em 2026 com apenas o nome de Lula, dependendo dele mais uma vez para permanecer no poder, enquanto a direita tem vários nomes de políticos jovens como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema ou Ratinho Junior. Além de Ronaldo Caiado, o governador mais bem avaliado do Brasil de acordo com pesquisa da AtlasIntel. Mas estes nomes não valerão de nada se não souberem se unir e energizar o eleitorado.

Outra lição que fica deste momento da eleição norte-americana é a falta de capacidade de mitigar riscos e a precipitação dos ataques violentos de Trump contra Biden. Trump deveria cozinhar Biden até que não houvesse mais tempo para substituí-lo, mas decidiu acabar com ele no 1º round e quem acabou beijando a lona foi ele. Esqueceu da velha máxima de Napoleão, ainda vigente: nunca atrapalhe seu adversário quando ele estiver cometendo um erro.

Carimbado de velho, atrasado e reclamão, Trump, o vizinho inconveniente do discurso de Obama, foi para as cordas. Na eleição de 2020, escrevi, ainda em junho, que Trump estava perdendo a eleição para o coronavírus. Nesta campanha de 2024, ele começa a perder para a juventude, o entusiasmo, a energização e a mobilização dos adversários. E o pior para os republicanos é a falta de reação dos estrategistas de Trump, que agora passou a depender da renúncia do candidato independente Bob Kennedy Jr para conter o crescimento de Kamala.

Faltando pouco mais de 2 meses para a eleição, Donald Trump, incapaz de capitalizar o atentado sofrido, parece atingido por um raio igual ao que Zeus mandou para cima do Exército grego. Os troianos não ganharam a guerra, como sabemos. A derrota deles começou naquela mesma noite, quando os generais gregos se reuniram, fizeram uma autocrítica e decidiram rever sua estratégia. Foram buscar de volta Aquiles, seu principal guerreiro, apartado do Exército pelo ego do comandante Agamenon.

Os gregos entenderam a necessidade de resgatar a humildade, unir as forças e reenergizar seus homens. Só então conseguiram virar o jogo e enganaram os troianos com seu famoso cavalo. Não há outro caminho: ou Donald Trump e seus estrategistas repensam a campanha, ou serão dizimados pelos raios e trovões dos democratas. E nunca é demais lembrar que, aos 78 anos, esta será sua última chance de ser presidente.



*Jornalista



