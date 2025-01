Por que o planejamento de marketing é o caminho para o sucesso em 2025

A- A+

No mundo dos negócios, estar um passo à frente faz toda a diferença. Antecipar ações e se planejar estrategicamente são práticas fundamentais para empresas que desejam crescer e se destacar no mercado.



Como eu costumo dizer, o planejamento estratégico é a base para qualquer negócio que busca consistência e relevância no mercado. Com o tempo, o marketing deixou de ser uma atividade pontual para se tornar um pilar no crescimento das empresas. É nesse contexto que a organização prévia faz toda a diferença – e acredite, ela começa agora, antes mesmo de 2025 chegar.



Muitos empresários e profissionais de marketing ainda enxergam o investimento em marca como um custo. Porém, é preciso desmistificar essa visão, pois investir na imagem da sua empresa é investir no ativo mais valioso que você tem – o seu nome. Construir um branding sólido é o que separa negócios que sobrevivem daqueles que prosperam.



E um planejamento permite o aproveitamento de oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Por exemplo, feriados e datas comemorativas, quando usados estrategicamente, podem ser gatilhos poderosos para campanhas promocionais. Mas para que isso funcione, é preciso antecipação. Não adianta começar a planejar uma ação para o Dia dos Namorados em junho, isso deve ser pensado meses antes.



Antecipar-se significa ganhar tempo para criar campanhas mais criativas, alinhar a estratégia com a identidade da marca e garantir que a execução seja impecável. Quem planeja tem tempo para pensar, testar e ajustar. Quem deixa para última hora corre o risco de perder relevância ou, pior, passar despercebido.



É exatamente para ajudar empresários e Social Medias a estarem sempre à frente que disponibilizo gratuitamente o Calendário Estratégico de Marketing 2025 (https://vtaddone.com.br/calendario-de-marketing-2025/). Esse material vai muito além de listar feriados. Ele é um guia prático, com informações organizadas mês a mês, pensado para

transformar datas importantes em oportunidades concretas de negócios.



Mas de que adianta ter o calendário se ele não for usado de forma estratégica? O ideal é começar revisando todo o conteúdo, selecionar as datas que fazem sentido para o seu setor e adicionar eventos específicos da sua empresa. Em seguida, monte um cronograma de ações com pelo menos dois meses de antecedência. Essa organização será fundamental para você executar campanhas de forma mais eficiente e assertiva.



Uma campanha bem planejada não é só um esforço de vendas, mas uma oportunidade de fortalecer o nome da sua empresa. O branding não é luxo; é sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Empresas que entendem isso e investem tempo em planejamento conseguem criar conexões mais profundas com seus clientes, se destacar e, consequentemente, crescer.



Portanto, convido você a refletir: onde você quer que sua empresa esteja em 2025? A resposta começa com o que você faz hoje. Aproveite a oportunidade de começar o ano com planejamento estratégico e garantir que cada ação de marketing esteja alinhada aos seus objetivos de crescimento, visualizando que o impacto que pode gerar no seu negócio é inestimável.



Antecipe-se, planeje e colha os frutos do seu trabalho. Afinal, quem está preparado, sempre estará à frente.





* Diretor de marketing e fundador da VTaddone® www.vtaddone.com.br.



