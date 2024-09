Pronto para decolar

A- A+

Há mais ou menos 1.300 anos, os seguidores do profeta Maomé se instalaram no Norte da África, de onde cruzariam o estreito de Gibraltar para ocupar parte da Europa por mais de 700 anos. Os líderes muçulmanos conquistaram um território onde hoje é o Marrocos, o qual já havia sido disputado por cartagineses, romanos e outros povos ancestrais.

Amilcar, pai de Aníbal, comandante do Exército de Cartago, situada onde hoje é a Tunísia, marchou com seu exército até o estreito de Gibraltar e cruzou os 14 km que separam o Norte da África da Europa levando seu exército em pequenos barcos. Dominou a Hispânia, muito antes de os árabes chegarem à Andaluzia. Há poucos anos, foi encontrado perto de Marraquexe um fóssil humano com 300 mil anos.

As terras onde hoje é o Marrocos sempre foram um ponto de interseção de povos, etnias e costumes. Uma via de mão dupla, que levou e trouxe conquistadores, comerciantes, refugiados, reis e plebeus. O país lembra hoje um pouco do que foi a Andaluzia dos tempos em que Córdoba e Granada eram suas principais metrópoles. Ali, conviviam em paz cristãos, judeus e muçulmanos até que os exércitos de Fernando de Aragão e Isabel de Castela marcharam para reconquistar a região.

O historiador Tariq Ali conta no seu “A Sombra das Romanzeiras”, que os exércitos dos reis católicos comandados pelo cardeal Cisneros, confessor da rainha, eram formados por homens rudes, que não tomavam banho e nem trocavam de roupa. O vento avisava da sua aproximação, trazendo um cheiro insuportável de podridão. Para uma população que, só em Granada, tinha ao seu dispor 80 casas de banho e o hábito cotidiano de higiene semelhante ao de hoje, aquele exército cristão era totalmente bárbaro.

Derrotados, tanto muçulmanos quanto judeus sobreviventes foram mandados de volta pelo estreito de Gibraltar. Muitos passaram a viver no que hoje é o Marrocos. A partir do século 16 começou a emergir uma nação cobiçada pelos franceses, ingleses e espanhóis. Em 1631, foi fundada a dinastia alauita, que governa até hoje.

Tenho caminhado por Rabat, capital do Marrocos, conversado com as pessoas, embora com alguma dificuldade porque meu francês não é bom e falar árabe nem pensar. O Marrocos de hoje deu um imenso salto de desenvolvimento, que começou no fim dos anos 1950, quando o rei Mohamed 5º conseguiu se livrar dos franceses e garantir a independência. Mohamed formou seu filho Hassan para governar e, em 1961, ele se tornou o rei Hassan 2º.

Hassan herdou do pai a capacidade de negociar e conviver com judeus e cristãos em paz, como fizeram seus ancestrais. Nos anos 1970, endureceu o regime depois de escapar de 2 atentados. Era respeitado por líderes como John Kennedy e George Pompidou e o papa João Paulo 2º. Construiu as bases para a modernização do país e preparou seu filho para reinar dando continuidade ao projeto de nação idealizado por seu pai.

Em 1999, Hassan 2º morreu e seu filho Mohamed 6º foi coroado rei. A partir de então, tem focado em investir em infraestrutura, educação e tecnologia. O Marrocos foi o 1º país da África a ter um trem-bala, construiu em só 8 meses uma universidade para quase 6.000 alunos, na qual a língua principal é o inglês, o foco é inovação, tecnologia, políticas públicas e agronegócio. Seu herdeiro, o príncipe Hassan, é aluno desta escola.

O Marrocos fez investimentos em produção de energia limpa e até 2027 pretende produzir 52% do seu consumo por meio de energia solar, eólica e hidrogênio verde.

Em Tânger, na porta do Mediterrâneo, construiu um porto capaz de rivalizar com o de Roterdã, reduzindo em muito o tempo de viagem de navios vindos da América do Sul, Central ou da própria África. Os grandes cargueiros podem aportar em Tânger e distribuir sua carga em navios menores que podem chegar tanto à Europa quanto ao Oriente com custos muito menores.

No Sul, o projeto do porto de Dakhla terá papel semelhante. Atraiu indústrias automotivas como a Stellantis, de alimentos, farmacêuticas e de construção civil. Assim, vai emergindo uma nova classe média no país, formada por profissionais de alto nível técnico e científico.

Pouco menor que o Estado de Minas Gerais, tem 34 milhões de habitantes, dentre os quais uma comunidade de 500 mil judeus. Mesmo sendo um dos menores países da África, tem conseguido avançar graças a um regime político estável, um bom sistema de segurança pública e um Judiciário capaz de aplicar a lei com previsibilidade. É uma monarquia constitucional, que funciona em moldes semelhantes aos da Europa, sem misturar política com religião.

O chanceler Mauro Vieira esteve por aqui em junho deste ano e mostrou um lado positivo da política externa brasileira, indicando que ainda há pragmatismo no Itamaraty. A visita rendeu tratados de cooperação na área de segurança e defesa, além de boas perspectivas para negócios envolvendo empresas dos 2 países, como a OCP, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo que pretende abrir uma fábrica no Brasil, e a Embraer.

Independentemente das questões ideológicas, o Brasil tem hoje a grande oportunidade de estreitar sua parceria com os marroquinos e acessar mercados a um custo menor, beneficiando as empresas nacionais e criando oportunidades.

Com mais de 1.000 anos de história e uma diplomacia eficiente, o Marrocos aposta nas parcerias com países como o Brasil para consolidar sua liderança política no Norte da África, cultivando uma tradição de ser porta de entrada para a Europa e o Oriente. Quer fazer isso investindo em educação e inovação, numa terra onde os seguidores do profeta apostam sempre na paz.



* Jornalista.



