Qual o perfil do eleitor pernambucano?

Pouco mais de 20 dias nos separam das eleições municipais de 2024 quando os prefeitos e vereadores de todo o Brasil serão eleitos e/ou reeleitos no próximo dia seis de outubro, versão primeiro turno. Isto porque, para aqueles municípios com mais de 200 mil eleitores onde o candidato a prefeito não conseguir a maioria dos votos válidos, ou seja, 50%+1, excluídos os votos nulos e em branco, haverá o segundo turno, no domingo, 27 de outubro.



Em Pernambuco, em tese, a hipótese só poderá acontecer em seis municípios. São eles: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Petrolina e Paulista, obedecendo a ordem decrescente do respectivo colégio eleitoral dos municípios citados.



Em nosso estado, 7.152.871 eleitores estão aptos a votar neste ano o que corresponde ao 7º sétimo maior contingente eleitoral do país. O segundo maior do nordeste brasileiro, de acordo com dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. As mulheres representam 53,38% ou 3.818.448 eleitoras e os homens, 46,61% ou 3.333,844, cabendo a 579 eleitores não terem definido o seu gênero. Sob o aspecto da biometria, em Pernambuco, 82,83% dos eleitores têm seus dados biométricos coletados.



Os 20 maiores redutos eleitorais de Pernambuco são: Recife (1.219.917); Jaboatão dos Guararapes (487.903); Olinda (300.296); Caruaru (247.041); Petrolina (238.587); Paulista (235.213); Cabo de Santo Agostinho (169.197); Camaragibe (125.398); Vitória de Santo Antão (102.536); Garanhuns (97.579); Igarassu (89.127); Ipojuca (88.015); São Lourenço da Mata (82.319); Abreu e Lima (78.318); Gravatá (66.362); Goiana (65.456); Santa Cruz do Capibaribe (64.185); Serra Talhada (62.295); Araripina (60.080) e Belo Jardim (59.652);

Donde se conclui que dos 14 municípios que compõem a Região Metropolitana de Recife, 10 estão entre os vinte maiores colégios eleitorais de PE. Dois são da Zona da Mata (Vitória e Goiana). Cinco do Agreste (Caruaru, Garanhuns, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe e Belo Jardim) e três do Sertão (Petrolina, Serra Talhada e Araripina). Os menores redutos eleitorais estão entre cidades agrestinas e sertanejas, na sua maioria.



A maioria do eleitorado de Pernambuco está concentrado na faixa etária entre 45 e 59 anos com 1.785.962 (24,97%). Em seguida, aqueles com 35 a 44 anos com 1.469.787 (20,55%) e depois, 30,30% aqueles entre 25 a 34 anos que correspondem a 1.451.773 eleitores.



Quanto a escolaridade, a maioria do eleitorado de Pernambuco, tem o ensino médio completo que corresponde a 26,05% e com ensino médio incompletos a 16,83%. Por sua vez, com ensino superior completo e incompleto, 12,56% do nosso eleitorado. O número de eleitores que se declaram com alguma deficiência aumentou de 36.146 nas últimas eleições para 46.326 registros, nestes 2024.



Para disputar os votos do colégio eleitoral pernambucano devem concorrer 15.851 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas próximas eleições. A maioria constituída por homens, pardos, com idade entre 45 e 49 anos e com ensino médio completo segundo dados, também, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.



Na disputa pelas prefeituras, apenas 84 são postuladas por candidaturas femininas ou seja 16,31% enquanto 83,69% são masculinos. Uma desproporcionalidade. Há chapas, exclusivamente, femininas em nove cidades: Recife, Bezerros, Chã de Alegria, Floresta, Gravatá, Serrita, Sertânia, Surubim, Cumaru. Nesta última, uma peculiaridade: as duas chapas concorrentes são femininas. Em Pernambuco, há outra peculiaridade. O distrito estadual de Fernando de Noronha não elege prefeito nem vereador e por isso, seus eleitores não vãos às urnas. Lá, o Conselho é distrital.



O limite de gastos para a campanha de Prefeito em Recife, no primeiro turno, está limitado ao valor de R$ 9.776.138,29. Para o segundo turno, R$ 3.910,455,32. Para a vereança, o limite é de R$ 1.313,263,10 por candidato. E vai decrescendo na medida que vai diminuindo a população de cada município.

Este é o quadro. A sorte está lançada!



* Empresário e jornalista ([email protected]).



