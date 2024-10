Quantos somos, afinal?

A- A+

De princípio, é bom deixar bem claro que se trata de uma estimativa elaborada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com dados baseados em 1º de julho de 2024. Não é censo demográfico.



Diga-se de passagem, que o atual trabalho do IBGE é da maior valia visto que o último censo de 2022 que tinha o carimbo de 2020, foi uma lástima.



De identificados vícios por reconhecidas incompetências por prorrogações e dilatações de prazos. Influencias políticas, faltas de verbas e de orçamentos prévios e treinamentos de pessoal habilitado.



Efeitos da pandemia, áreas que não foram visitadas, incompetências e falhas de chefias. Falta de critérios ao elencar as prioridades o que tornaram o bojo do censo de 2022 totalmente desacreditado.



De uma certa forma, a atual estimativa vem cobrir uma parte das lacunas deixadas por aquele levantamento 2020/2022 que resultou numa declarada taxa de erro líquida de 8,3% depois de uma comprovada revisão.



A primeira conclusão a que chegamos com o atual levantamento é a de que o Brasil em 1º de julho de 2024, tinha uma população recalculada de 212,6 milhões de habitantes.



O estudo serve de parâmetro para o Tribunal de Contas da União (TCU) calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios, além do óbvio, ser a base de referência para os indicadores sociais, econômicos e demográficos.



Por isso, o censo de 2022 provocou uma enxurrada de processos judiciais dos municípios brasileiros que contestavam os números populacionais, protestavam e demandavam os seus direitos.



O Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, sendo 13 capitais. Por ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos, Campinas e São Luís. Destes, apenas, Guarulhos e Campinas não são capitais.



No conjunto, nestas cidades moram 42.766.437 habitantes o que representam 20,1 % da população brasileira.



Se a análise for considerar as áreas metropolitanas do nosso país, considerando àquelas com mais de um milhão de moradores, o mapa exibe, por ordem decrescente:



São Paulo (21.518 mil)



Rio de Janeiro (12.936 mil)



Belo Horizonte (5.997 mil)



Brasília (4.732mil),



Porto Alegre (4.167 mil)



Fortaleza (4.137 mil)



Recife (3.954 mil)



Curitiba (3.697 mil)



Salvador (3.623 mil)



Campinas (3.305 mil)



Manaus (2.783 mil)



Goiânia (2.724 mil)



Vale do Parnaíba (SP) (2.593 mil)



Belém (2.539 mil)



Sorocaba (2.258 mil)



Vitória (2.025 mil)



Baixada Santista (1.862 mil)



São Luís (1.722 mil)



Ribeirão Preto (1.702 mil)



Natal (1.607 mil)



Norte/Nordeste Catarinense (1.569 mil)



Piracicaba (1.568 mil)

Florianópolis (1.461 mil)



João Pessoa (1.380 mil)



Maceió (1.347 mil)



Entorno do Distrito Federal (1.313 mil)



Teresina (1.298 mil)



Vale do Rio Cuiabá (1.134 mil)



Londrina (1.125 mil)



São Jose do Rio Preto (1.006 mil)



O total destas 30 áreas metropolitanas abrigam 103.095.167 que representam 48,5% de nós, os brasileiros.



Enquanto outros 30% da população do nosso país moram em 48 cidades que tem população acima de 500 mil habitantes que corresponde a 0,9% dos municípios brasileiros.



A grande maioria situados em SP e no RJ. Em PE, por exemplo, Jaboatão dos Guararapes. Em SC, Joinville; no PA, Ananindeua; em MG, Uberlândia e Juiz de Fora; no ES, Serra e Vila Velha; Feira de Santana na BA, para citar algumas cidades mais conhecidas.



Os municípios menos populosos com até 5 mil habitantes são 23,1% do total das cidades, ou seja, 1.288, somando 2,0% da população num total de 4,3 milhões. Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes, cada. Serra da Saudade (MG) com 854 é o líder.



Por estados enquanto São Paulo concentra 21,6% da população brasileira com 46 milhões de habitantes, Minas Gerais 21,3 milhões ou 10% e o Rio de Janeiro com 17,2 milhões que representam 8,1% totalizam a lista da maior concentração populacional brasileira.



Todos estados estão no Sudeste. Enquanto 5 unidades federativas somam menos de 1% da população do Brasil: Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Acre (0,4%), Amapá (0,4%), e Roraima (0,3). Os três últimos com menos de 1 milhão de habitantes, cada. Todos localizadas na Região Norte.



Outra parte considerável da população vive em 339 municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes. São cerca de 27,3% dos brasileiros que correspondem a 55 milhões ou 6,1% do total dos municípios.



A atual estimativa é a mais confiável do quadro nacional do Brasil.



Pernambuco



Neste trabalho estatístico, o nosso estado contabiliza 9.539.029 habitantes e permanece como o sétimo estado mais populoso do Brasil.



Os 20 maiores colégios populacionais de PE, por ordem decrescente, são: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Igarassu, São Lourenço da Mata, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe, Abreu e Lima, Serra Talhada, Gravatá, Araripina, Goiana e Belo Jardim.





* Empresário e jornalista ([email protected]).



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.



