Quebrando barreiras: a importância da liderança feminina nas organizações  

Nos últimos anos, a discussão sobre a importância da liderança feminina no ambiente corporativo tem ganhado destaque, especialmente numa realidade competitiva e diversificada.



A presença de mulheres em cargos de liderança não só promove a igualdade de gênero, mas também traz diversos benefícios para as organizações, como inovação, empatia e uma maior diversidade de perspectivas.



No entanto, há também muitos desafios. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, após 24 meses do período de licença-maternidade, mais da metade das mulheres não está mais no mercado de trabalho, padrão que se repete até 47 meses após a licença.



Ou seja, esses dados evidenciam os desafios que muitas mulheres enfrentam para conciliar a carreira com a maternidade. Infelizmente, essa não é uma realidade isolada, pois afeta consideravelmente a participação feminina em cargos de liderança.



A falta de apoio institucional e cultural contribui para que muitas mulheres abandonem suas carreiras ou não consigam progredir. Estudos apontam que, embora a participação feminina no mercado de trabalho tenha aumentado, os cargos de liderança ainda são majoritariamente ocupados por homens. Por exemplo, uma pesquisa do Instituto Ethos revela que apenas 13,6% dos cargos executivos em empresas brasileiras são ocupados por mulheres.



Muitas organizações ainda não reconhecem plenamente os benefícios da liderança feminina. Diversos estudos demonstram que a presença de mulheres em cargos de liderança traz vantagens significativas para as empresas.



A McKinsey & Company, por exemplo, aponta que empresas com maior diversidade de gênero em suas lideranças têm 21% mais chances de alcançar uma lucratividade acima da média. Além disso, a inclusão de mulheres em posições decisórias contribui para a criação de ambientes de trabalho mais inclusivos e empáticos, beneficiando todos os colaboradores.



Para que mais mulheres possam trilhar o caminho da liderança, é fundamental que as empresas criem um ambiente de trabalho que apoie e incentive o desenvolvimento profissional feminino.



Isso inclui políticas de flexibilidade no trabalho, programas de mentoria e a promoção de uma cultura organizacional que valorize a diversidade. Além disso, é essencial oferecer suporte específico para mulheres que são mães, reduzindo o impacto das jornadas duplas ou triplas e permitindo que elas possam equilibrar suas responsabilidades profissionais e pessoais.



Assim, a promoção da liderança feminina é também uma estratégia inteligente para o crescimento e sucesso das empresas. Ao criar condições para que as mulheres alcancem posições de liderança, as organizações não só aumentam sua diversidade e inovação, mas também constroem um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo.



O caminho ainda é longo, mas com esforços conjuntos, é possível transformar o ambiente corporativo em um espaço onde todas as mulheres possam prosperar.





* Vice-presidente comercial e de marketing da Pitzi.



