Reciclagem de lâmpadas: o que acontece depois do descarte

O descarte correto de lâmpadas fluorescentes é um passo essencial para a preservação do meio ambiente. Esses produtos contêm mercúrio, uma substância tóxica, que pode causar sérios danos à natureza e à saúde humana se não for descartada de forma adequada. Para evitar esse impacto negativo, a reciclagem de lâmpadas é realizada por meio de um sistema eficiente de logística reversa, proporcionando que os materiais sejam tratados e reaproveitados de maneira ambientalmente responsável.



A logística reversa é o processo que permite o retorno de produtos descartados pelo consumidor para o início da cadeia de suprimentos, com o objetivo de reutilizar ou reciclar seus componentes. No caso das lâmpadas fluorescentes, esse sistema envolve desde a coleta até o transporte e a descontaminação. Ele também ajuda a atender às exigências legais, promovendo a economia circular e reduzindo o desperdício e os impactos ambientais.



Mas o que realmente ocorre nesse processo? Após o descarte nos pontos de coleta da Reciclus, que estão em lojas de materiais de construção e supermercados, as lâmpadas são transportadas para recicladoras homologadas. O transporte é feito por veículos especializados e homologados, uma vez que esses resíduos são classificados como perigosos devido à presença de mercúrio. Ao chegar às recicladoras, as lâmpadas passam por um processo de descontaminação e desmercurização, no qual o mercúrio é removido de maneira segura.



Os resíduos das lâmpadas, como vidro e metais, são, então, separados e preparados para serem reaproveitados. O vidro pode ser usado na fabricação de novos produtos, enquanto os metais são reciclados para outras aplicações - a depender da legislação de cada estado. Em algumas regiões, os componentes que não podem ser reaproveitados são destinados a aterros classe I, para resíduos perigosos, conforme regulamentações locais.

O processo de reciclagem de lâmpadas fluorescentes não gera nenhum custo adicional para o consumidor final.



Qualquer pessoa física pode levar suas lâmpadas usadas a um ponto de entrega, independentemente de ser ou não cliente daquele estabelecimento. Isso facilita a participação da população na reciclagem, contribuindo para a preservação do meio ambiente.



Esse processo faz parte de um esforço maior para reduzir a extração de recursos naturais, prolongar o ciclo de vida dos materiais e diminuir a quantidade de rejeitos que chegam aos aterros. Além disso, impede que o mercúrio contamine o solo, a água, os animais e até os seres humanos, contribuindo para um ambiente mais seguro.



O sucesso desse sistema depende da conscientização de todos. Por isso, cada pessoa que destina corretamente as suas lâmpadas fluorescentes está plantando a semente de um mundo cada vez mais sustentável.





* Gerente de Sustentabilidade da Reciclus.



