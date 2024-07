Opositor russo Kara Murza está hospitalizada na prisão, diz esposa

A- A+

O suposto opositor russo Vladimir Kara Murza, que sobreviveu a duas tentativas de envenenamento antes de sua prisão, foi hospitalizado em uma penitenciária, anunciou sua esposa nesta sexta-feira (5).

"Vladimir Kara Murza foi enviado para um hospital-prisão. Não foi concedida aos seus advogados uma autorização para vê-lo", escreveu Evgenia Kara Murza no Facebook, sem revelar do que ele sofria.

O opositor, de 42 anos, foi condenado em abril de 2023 a 25 anos de prisão, em um julgamento a portas fechadas por divulgar "informação falsa" sobre o Exército russo, no contexto da ofensiva na Ucrânia lançada em fevereiro de 2022.

No final de setembro, Kara Murza foi enviado para uma colônia penal de alta segurança em Omsk, a 2.700 km a leste de Moscou, na Sibéria, segundo seu advogado.

O detrator do Kremlin sofre de uma doença nervosa depois de ficar gravemente doente em 2015 e 2017 no que, segundo ele, foram envenenamentos orquestrados pelo serviço de segurança russo FSB.

Segundo vários veículos investigativos, entre eles Bellingcat, The Insider e Der Spiegel, o serviço secreto russo estava envolvido em seu envenenamento.

A preocupação com sua saúde aumentou desde a morte do líder opositor Alexei Navalny em uma colônia penitenciária do Ártico em fevereiro, a emoção ainda não é esclarecida.

