Saúde Febre do Oropouche: Pernambuco registra terceiro caso de óbito fetal com doença Ainda não é possível determinar que a perda gestacional foi motivada pela indecção pelo vírus

Pernambuco registrou, nesta terça-feira (20), o terceiro caso de perda gestacional de um feto diagnosticado com o vírus oropouche.

A relação entre a doença e a perda gestacional está sendo investigada.

Este terceiro registro aconteceu na cidade de Machados, no Agreste Setentrional do Estado.

A mãe do bebê, de 43 anos, não apresentava comorbidades e contava com 34 semanas de gestação.

O acompanhamento, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), se deu em função de a mulher ter apresentado sintomatologia condizente às arboviroses, entre elas a Febre do Oropouche.

Como resultado, a análise identificou transmissão vertical, quando a transmissão ocorre de mãe para filho.

Este é o terceiro caso, em Pernambuco, de transmissão vertical da Febre do Oropouche.

Antes, ocorreram óbitos com fetos positivos para a arbovirose nos municípios de Rio Formoso e Ipojuca.

Em apenas um deles, até o momento, chegou-se à conclusão que o Oropouche foi motivo do óbito.

A SES-PE informou que tem realizado monitoramento constante para investigar, juntamente com os municípios, os casos suspeitos de infecção pelo oropouche.

Diagnóstico

O diagnóstico desse novo caso foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (LACEN/PE).

Para tal, foram encaminhadas amostras da mãe e do feto ao Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém/PA, referência nacional no estudo de arboviroses para realização de exames complementares.

A Vigilância do Óbito Fetal de Pernambuco atua para localizar, captar e investigar estes casos para incrementar dados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cuidados

A SES-PE reforça os cuidados em relação às gestantes quanto à prevenção da doença.

É importante, para o momento, que as grávidas pernambucanas diminuam a exposição à picada do maruim (culicóide), transmissor do Oropouche.

Usar roupas que protejam a pele da exposição, principalmente nos horários de penumbra (ao amanhecer e ao anoitecer), quando os vetores se mostram mais ativos.

Além disso, estar mais atento a essas precauções em locais próximos a matas ou florestas ou com presença de árvores frutíferas.

Outra forma de prevenção é o uso de repelentes adequados para gestantes (produtos à base de Icaridin ou Picaridin, N-Dietil-meta-toluamida (DEET), IR 3535 ou EBAAP (BVS, 2022) e o cuidado com o acúmulo de lixo também ajudam a evitar o contato com os insetos.

Dados da Oropouche

Pernambuco contabiliza, nesta terça-feira (20), 122 casos confirmados da Febre do Oropouche.

Até o momento, o vírus oropouche isolado foi identificado em pacientes dos municípios de: Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança e Machados.

