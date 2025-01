A- A+

VERÃO Otite externa: saiba o que é, como se prevenir e tratamento da doença, em alta no verão Folha de Pernambuco entrevistou especialista sobre a otite externa, em alta no verão pela procura por banhos em piscinas, rios e mares

A otite externa é uma doença em alta com a chegada do verão e do calor intenso, que neste ano será mais seco e quente que o normal em Pernambuco. Nesse período, a procura por piscinas, rios e mares é certa para grande parte da população. Nesse período de diversão, no entanto, é preciso tomar cuidado com a entrada de água nos ouvidos.

Com essa procura por ambientes com água, a maior umidade no canal externo do ouvido torna possível o aumento da ploriferação de fungos e bactérias. O corpo reage com uma inflamação, chamada de otite externa, também conhecida como "otite de verão" ou "otite de nadador".

"Existem bactérias e fungos que já colonizam normalmente o canal auditivo. Com as atividades aquáticas, há uma mudança do PH na região, pela presença da umidade. Isso torna possível a maior ploriferação para inflamações e processos infecciosos, como a otite externa", explicou a otorrinolaringolojista do Otocenter Recife Ana Elizabeth Vilela, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Sintomas

Os principais sintomas da otite externa são inflamações e coceira no ouvido. A dor também costuma ser muito intensa, além de secreções no local e uma maior vermelhidão.

Por mais que afete o canal do ouvido, a médica especialista, no entanto, afirmou que a doença não deve causar prejuízo à audição.

"Pelo edema e secreção, pode dificultar um pouco a audição por algum período, mas ela não vai ser prejudicada", explicou.

Um sinal para otite externa pode ser colocar a mão excessivamente para coçar a orelha | Foto: Freepik

Atenção redobrada com crianças

Por conta da coceira, um grande sinal da doença é observar se está levando demais a mão à orelha. Isso vale, principalmente, para crianças.

Ainda assim, a médica destacou que o responsável tenha maior atenção, mas que não proíba o banho de piscina, mar ou rio dos pequenos.

Atenção para otite externa em crianças | Foto: Freepik

"Não precisa restringi-la de tomar o banho. É só prestar atenção nesse banho, e não colocar produtos como álcool e afins. Também há pessoas com o costume de passar leite, o que não é necessário. Um dos sintomas é a coceira, então se vir isso, procurar saber o que está acontecendo. Se estiver doendo, procure um especialista", disse a médica.

Vale ressaltar, no entanto, que levar muito a mão à orelha pode acontecer com adultos também, já que qualquer pessoa pode ser acometida pela otite externa.

Diferença para uma otite comum

No momento do diagnóstico, no entanto, é importante não se confundir com a otite média aguda. A doença, mais comum em crianças entre seis meses e dois anos de idade, ocorre geralmente em períodos de inverno, causada por bactérias ou vírus, que podem ser remanescentes de uma gripe.

Também é bom destacar que uma diferença entre as doenças é a dor, que é mais forte na otite externa. A otite média aguda também acontece em infecções no canal interno do ouvido, diferente da otite de verão.

A diferenciação pode ser facilmente feita por um especialista levando em consideração sintomas, histórico do paciente e um exame chamado de "otoscopia". O método consiste na inserção de um equipamento, o otoscópio, para observar o interior da orelha.

Otite externa pode ser causada por entrada de água no ouvido | Foto: Freepik

Cuidados e tratamento

Segundo a profissional, o principal método de prevenção para a doença é evitar a manupulação da área - colocar muito a mão na orelha ou coçá-la - e prestar atenção para o cuidado adequado da região após os banhos.

"É importante não ficar coçando muito a região ou colocar materiais na área, como cotonetes, que podem causar cortes na inflamação. Após os banhos, também é preciso secar bem a orelha, com a toalha. Também pode dar uns pulinhos para que mais água saia da região. É o que pode ser feito para prevenir", afirmou.

Quanto ao tratamento, para controlar a otite de verão, é preciso usar antibióticos, geralmente em gotas que são pingadas no ouvido. Além disso, analgésicos para a dor e antiinflamatórios, tanto de uso títpico, como oral, podem ser utilizados, dependendo da prescrição médica.

O importante, no entanto, é não fazer automedicação, e sim procurar um especialista.

Veja também