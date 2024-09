A- A+

mundo "Óvni aquático": homem constrói jet boat inspirado em disco voador, no Vietnã; veja vídeo Tran Long Ho, de 37 anos, desenvolveu o projeto em sua própria oficina

Tran Long Ho, um morador da província de Kien Giang, no sul do Vietnã, construiu um jet boat inspirado em um disco voador capaz de deslizar pela água a uma velocidade de até 50 km/h.



O inventor de 37 anos, segundo o jornal inglês Daily Mail, desenvolveu o projeto em sua própria oficina, utilizando um motor de jet boat e materiais como fibra de vidro e placas de aço.

A criação de Ho, que mistura o futurismo com elementos básicos de engenharia, foi registrada em um vídeo que mostra cada etapa do processo.



O disco voador possui portas automáticas, painéis iluminados por LED e espaço suficiente para o piloto se acomodar. As portas, inclusive, deslizam para os lados, de forma semelhante às naves espaciais.





Além disso, o veículo de Ho é equipado com um volante, pedais e um painel de controle dentro do cockpit. Outro detalhe é o uso de painéis solares, que foram instalados na parte externa, fornecendo uma estética futurista e sustentável.

Construção e design

O vídeo revela como Ho começou o projeto ao moldar um modelo de areia no formato da parte superior da nave. Após várias etapas de construção, incluindo soldagem de segmentos de painéis solares, pintura e instalação de detalhes decorativos, o disco voador estava pronto para testes.

Nas imagens, o inventor pode ser visto pilotando sua criação em um rio. A parte inferior do disco voador foi projetada no formato de um barco convencional de fundo plano, o que proporciona melhor controle à embarcação.

Apesar do sucesso e da grande curiosidade que sua invenção gerou, Ho esclareceu que não fabrica produtos para venda comercial. Em uma postagem no Facebook, ele afirmou que seu principal objetivo é criar vídeos para entretenimento. No entanto, ele deixa aberta a possibilidade de vender suas criações para quem estiver interessado, a fim de financiar novos projetos.

Na postagem, ele menciona que um de seus antigos barcos a jato custou cerca de 20 milhões de Dong vietnamitas, o equivalente a aproximadamente R$ 4.029,30.

