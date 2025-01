Ozempic na rede pública: Paes cria grupo de estudo para adotar medicamento para obesidade no Rio

A- A+

No primeiro dia do quarto mandato do prefeito Eduardo Paes (PSD), 46 decretos foram divulgados no Diário Oficial do Município. As medidas abrangem seis áreas prioritárias e grande parte dos decretos estabelece grupos de trabalho dedicados à implementação de novos projetos.



Entre eles, está uma das promessas de campanha de adotar na rede pública medicamento contra obesidade nas Clínicas da Família do Rio.



O prefeito criou um grupo de trabalho para implementar o uso da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, no tratamento contra obesidade.

No texto, publicado no primeiro Diário Oficial do ano, Paes cita os “benefícios comprovados da semaglutida no tratamento da obesidade”, mencionando a perda de peso, a “melhora dos fatores de risco cardiometabólicos” é uma maior qualidade de vida dos pacientes.

Ao jornal Extra, em outubro, Paes havia revelado que ele próprio perdeu 30 quilos usando o medicamento.

— O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família — disse Paes, na ocasião.

O decreto publicado nesta quarta-feira (1) pontua a “importância de garantir o acesso equânime” a esse tipo de tratamento “para todos os cidadãos do Rio”, especialmente aqueles em vulnerabilidade social.

O grupo de trabalho, que envolve as Secretarias municipais de Fazenda e Saúde, além da Procuradoria Geral do Município, com coordenação da pasta de Saúde, irá realizar estudos e elaborar uma proposta com as definições das ações necessárias para a implementação do tratamento com o medicamento.



Um relatório deve ser elaborado em 90 dias, e encaminhado para o gabinete do prefeito.

