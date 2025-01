Pensando em fazer detox pós-festas? Especialistas esclarecem riscos e benefícios

A- A+

Nas redes sociais, entusiastas de dietas afirmam que os resíduos de sementes de mamão combatem parasitas. Uma usuária do TikTok, cuja conta é dedicada à perda de peso, afirma que, se você preparar um smoothie com suco de limão, abacaxi, gengibre e pepino, batido até fazer espuma, e tomar duas vezes ao dia, é possível perder até cinco quilos em uma semana.

Alguns “elixires” de sabor intenso prometem reajustar o intestino, enquanto um conjunto de seis bebidas diárias (à base de suco de cenoura, maçã e sucos de vegetais verdes, entre outros) compõe a chamada “limpeza para a magreza”. Celebridades também aderiram a esse tipo de dieta, como Beyoncé e a atriz Gwyneth Paltrow, que regularmente promove os produtos “desintoxicantes” de sua marca de estilo de vida, Goop.

Todos os anos, o mundo do bem-estar promove “limpezas”, “desintoxicações” ou “purificações”, que frequentemente são dietas líquidas compostas principalmente de sucos de frutas e vegetais. Os fabricantes afirmam que, com um, três (ou oito) dias consumindo apenas produtos líquidos em todas as refeições, é possível eliminar todas as toxinas do corpo; a pele fica mais clara, o estômago diminui e a pessoa se sentirá mais ou menos purificada.



No entanto, há muito poucas evidências que sustentem essas afirmações.

— Não há estudos relevantes sobre a maioria dos detox existentes — afirma Melinda Ring, especialista em medicina integrativa da Northwestern Medicine.

No entanto, algumas pessoas afirmam que se sentem melhor quando fazem uma "purificação" desse tipo: dormem melhor, têm mais energia ou pensam com mais clareza. Especialistas em nutrição afirmam que as pessoas que experimentam essas supostas "desintoxicações" podem relatar benefícios positivos a curto prazo, mas não devido à bebida específica que estão consumindo. Além disso, essas purificações envolvem muitos riscos.

Precisa se desintoxicar?

A questão da “limpeza” vem da ideia de que toxinas nocivas se acumulam no corpo e o segredo para melhorar a saúde é expulsá-las.

— As pessoas têm essa ideia mágica de que o que está no corpo são armas de destruição em massa e que as eliminar de alguma forma vai melhorar a situação — diz Gerard Mullin, professor adjunto de Medicina na Johns Hopkins Medicine, especializado em gastroenterologia.

Mas nosso corpo tem muitos filtros, comenta Beth Czerwony, nutricionista certificada do Centro de Nutrição Humana da Clínica Cleveland. Os rins, o fígado, a pele e a bexiga se encarregam de eliminar toxinas e resíduos.

— As pessoas costumam esquecer disso — afirma Czerwony. — Nosso corpo é uma máquina tão maravilhosa que se autorregula.

Também não há pesquisas sólidas que provem que os principais ingredientes de muitas purificações, como limão e vinagre de maçã, acelerem o metabolismo ou ajudem a processar os resíduos mais rapidamente, comentou Ring.

Muitas limpezas geralmente vêm na forma de dietas líquidas, que os consumidores acreditam erroneamente que irão restaurar o trato gastrointestinal, explicou Czerwony. Eles também acreditam que elas permitirão que o corpo absorva os nutrientes de forma mais eficaz quando voltarem a comer alimentos sólidos e, portanto, beneficiarão a saúde geral. Essa informação não é correta, garantiu, pois o corpo vai absorver os nutrientes de qualquer maneira; muitas vezes é necessário contar com as fibras de alimentos sólidos.

Por que um detox faz você se sentir bem?

Existe um efeito placebo que anda de mãos dadas com a desintoxicação, diz Ring.

— Se você está convencido de que uma limpeza vai fazer você se sentir melhor, isso pode fazer você acreditar que está realmente se beneficiando dela — explica ele.

Czerwony sugeriu que tal regime também pode ajudar os níveis de energia de algumas pessoas a serem mais consistentes, devido ao que estão eliminando de suas dietas e não ao que estão adicionando. Quando as pessoas optam por uma limpeza, normalmente bebem mais água e consomem menos açúcar adicionado do que normalmente, disse Czerwony.

Se costumam comer alimentos pesados e processados, ao e trocá-los por smoothies à base de frutas e vegetais, elas se beneficiam da redução de açúcares e gorduras adicionados. Alimentos ricos em carboidratos refinados, como pão branco e doces, aumentam o açúcar no sangue e os níveis de energia despencam quando a glicose cai novamente.

Mas enquanto algumas pessoas se sentem mais energizadas durante uma dieta detox, outras podem sentir-se exaustas e ter dificuldade em passar o dia devido ao baixo consumo de calorias, explica Czerwony. Algumas pessoas sentem dores de cabeça e ficam irritadas. Elas também podem desenvolver diarreia ou prisão de ventre.

— Nestes programas de limpeza não há nenhum componente apoiado pela ciência que o torne mais saudável — pontua Czerwony.

Uma revisão de 2014 de estudos anteriores sobre dietas de desintoxicação de suco descobriu que a pesquisa era amplamente falha. Uma revisão separada de 2017 descobriu que as dietas de suco e desintoxicação levaram à perda de peso em curtos períodos de tempo devido às poucas calorias que os participantes consumiram enquanto os tomavam, mas eles tendiam a apresentar ganho de peso quando retornavam à alimentação normal.

— Se for fazer uma desintoxicação, escolha uma que não dure mais de três dias — aconselha Czerwony.

A limitação de tempo é importante para evitar deficiências nutricionais e desequilíbrios nos níveis de eletrólitos.

— Também é essencial que você não consuma níveis perigosos de frutas e vegetais, o que pode parecer contra intuitivo. Alguns relatórios revelaram que pessoas que fazem dietas de desintoxicação com sucos podem desenvolver problemas renais, porque certos vegetais, como o espinafre, são ricos em oxalato e níveis elevados de oxalato podem causar pedras nos rins — explica Mullin. — Eles não bebem apenas um smoothie, eles vivem deles. Algumas pessoas exageram — avalia.

Quaisquer supostos benefícios de uma limpeza temporária com suco não compensarão os efeitos de uma dieta pouco saudável, ressalta Ring. Segundo Czerwony, para incorporar hábitos mais saudáveis a longo prazo, é preciso eliminar, ao máximo possível, os alimentos processados e embalados, e consumir as cinco porções recomendadas de frutas e vegetais por dia.

Opte por carboidratos complexos, como grãos integrais, em vez de farinha processada, e coma alimentos ricos em fibras, como nozes, legumes e maçãs, que ajudam a regular o trato gastrointestinal. Um nível moderado de exercício e dormir o suficiente também podem lhe dar mais energia ao longo do dia, mas você não precisa recorrer a uma desintoxicação para se sentir melhor. Como diz Mullin, “o corpo sabe cuidar de si mesmo”.

