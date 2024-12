Zé Felipe compara Virginia Fonseca a Gracyanne Barbosa por conta de dieta à base de ovos; entenda

A- A+

Até o marido da influenciadora Virginia Fonseca, o cantor sertanejo Zé Felipe já está comparado a mulher à musa fitness Gracyanne Barbosa, conhecida por consumir quantidades exageradas de ovos por dia. Recentemente, Virginia disse aos seguidores das redes sociais que come cerca de 20 ovos ao dia para recuperar o físico após a gestação do último filho, José Leonardo. Nesta segunda (2), o cantor postou nos stories que enviou para a mulher um vídeo contando que Gracyanne come carne congelada para ajudar na formação de seus músculos. "Com esse tanto de ovos que você come, está a um passo'', brincou ele.

Em uma das vezes que falou sobre o assunto, Gracyanne revelou que comia mais de 1.200 ovos por mês — oito por refeição. Ou seja, se ela fizesse cinco refeições durante o dia como a maioria das musas para ganhar massa, ela comeria em torno de 40 por dia.



Apesar dos benefícios que o alimento tem, comê-lo em excesso diariamente pode trazer risco à saúde, como apontam especialistas ouvidos pelo GLOBO. A nutricionista e colunista do GLOBO, Priscilla Primi, diz que o ovo, em quantidade exagerada, pode sobrecarregar os rins.



— O ovo é um excelente alimento, ele é considerado uma proteína de padrão ouro, porque ela é completa, assim como a carne e o leite. Ela ajuda na construção muscular, formação do sangue, ajuda no sistema imunológico, formação de pele e cabelo, porém, nessa quantidade, eles impossibilitam a função dos rins de eliminar todas as substâncias tóxicas da metabolização da proteína, podendo causar pedra nos rins e falência renal — explica a nutricionista.

Primi também cita que o ovo é rico em vitaminas A, D e E, mas é carente em vitaminas do complexo C, ou seja, se o paciente tem uma dieta imitada e restritiva, pode haver uma deficiência de outras vitaminas e sais mineiras. É preciso atenção, portanto.



— Alimentação tem que ser diversificada e variada para poder fornecer todos os nutrientes necessários para o corpo, e em excesso pode comprometer principalmente o sistema renal — diz.



Mas, afinal, por que retirar a gema da maior parte dos ovos, como o fazem Virginia e Gracyanne? É que na gema do ovo é encontrada gordura saturada, em pequenas quantidades, mas que se ingeridas na quantidade que as musas citam, podem levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares e sobrepeso a longo prazo. Está aí a explicação principal.

