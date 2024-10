A- A+

Venezuela Perfil da polícia venezuelana no Instagram faz post com silhueta de Lula e bandeira do Brasil A publicação também é acompanhada de uma legenda provocativa

O perfil oficial da Polícia Nacional da Venezuela no Instagram postou uma imagem com uma bandeira do Brasil ao fundo da silhueta de um homem semelhante ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas com o rosto e seus contornos borrados.

A imagem conta ainda com a frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal".

A publicação também é acompanhada da legenda: "Nossa Pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém, não somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer!".

