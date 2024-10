A- A+

Notícias Venezuela: presidente da Assembleia Nacional pede que Celso Amorim seja declarado persona non grata "Ou ele nos respeita ou faremos com que ele nos respeite", escreveu Jorge Rodríguez

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou que será apresentada nas próximas horas uma moção para declarar o diplomata Celso Amorim, ex-chanceler e atual assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, como persona non grata.



"Ou ele nos respeita ou faremos com que ele nos respeite", escreveu Rodríguez.

Rodríguez apresentou um relatório contendo informações de supostos contatos que Amorim teria tido com autoridades de diferentes países às vésperas das eleições realizadas no país em 28 de julho, a qual terminou com o presidente Nicolás Maduro reeleito para um terceiro mandato.

Na lista, se destacam supostas conversas do diplomata brasileiro com Jake Sullivan, membro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

