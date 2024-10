A- A+

América do Sul Em nova escalada da crise entre Brasil e Venezuela, Maduro convoca embaixador em Brasília Ditadura venezuelana também chamou o encarregado de negócios do Brasil em Caracas para expressar mal estar

Numa nova escalada da tensão política e diplomática entre Brasil e Venezuela, a ditadura de Nicolás Maduro convocou o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadell, que partirá em breve rumo a Caracas.

Em nota oficial, a ditadura venezuelana informou, ainda, que chamou o encarregado de negócios da embaixada do Brasil na Venezuela, Breno Hermann, “para manifestar a mais firme rejeição às recorrentes declarações de ingerência e grosseiras de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro, em particular do assessor especial para Assuntos Externos, Celso Amorim, quem, se comportando como mais um mensageiro do imperialismo norte-americano, se dedicou de forma impertinente a emitir julgamentos de valor sobre processos que cabem apenas aos venezuelanos e venezuelanas e suas instituições democráticas “.

