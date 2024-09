A- A+

combate Pernambuco envia bombeiros para combater incêndios florestais no Norte e Centro-Oeste do país Ao todo, 11 bombeiros militares pernambucanos se juntam a outros 43 profissionais do Estado que já atuam nas regiões Norte e Centro-Oeste

O Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social (SDS), enviou, na manhã desta quarta-feira (25), representantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) para atuar no combate a incêndios florestais, no Norte e Centro-Oeste do país.



Ao todo, 11 bombeiros militares pernambucanos foram mobilizados para enfrentar as queimadas que têm afetado gravemente essas regiões, e se juntam aos outros 43 profissionais do Estado que já estão na missão.

Os 11 desta quarta-feira se dirigem para o Centro-Oeste, na região de fronteira com a Bolívia. A missão dessa delegação pernambucana deve durar, em um primeiro momento, 17 dias, com possibilidade de prorrogação caso suja a necessidade.

"Essa parceria já está em curso. Com esse novo contingente, totalizados 54 militares agindo no Norte e Centro-Oeste em diversas frentes de trabalho. O intento é objetivo é fazer com que, em acordo com esse trabalho mútuo de todos os corpos de bombeiros, venhamos a conseguir frear toda essa situação de desastre que vem acometendo a região amazônica com incêndios florestais", pontuou o comandante-geral do CBMPE, Francisco Cantarelli.

Os profissionais são enviados com equipamentos de proteção pessoal, como capas, botas, calças e capacetes. "Eles têm em mãos todo o aparato para que possam executar o serviço com segurança", explicou Cantarelli.

Comandante-geral do CBMPE, Francisco Cantarelli. - Foto: Clarice Melo/ Folha De Pernambuco

Papel de salvar vidas

Um dos bombeiros mobilizados para combater essa realidade é o sargento Juan Quaresma. Ele tem 17 anos de serviço ao CBMPE, e já atuou em diversas frentes de salvamento e combate a desastres. À Folha de Pernambuco, ele contou que está ansioso para cumprir o dever com a corporação. "Nunca havia atuado em uma operação fora do Brasil dessa magnitude. Então me sinto honrado por estar entre o grupo selecionado entre tantos voluntário para a ação, e me sinto preparado para poder prestar o melhor serviço possível e fazer valer a pena essa indicação", disse.

O grupo segue viagem e deve desembarcar ainda nesta quarta-feira (25). Para o comandante-geral Fernando Cantarelli, o papel desses profissionais é salvar vidas. "A missão primeira do Corpo de Bombeiros de Pernambuco é 'vidas alheias e riquezas salvar'. O nosso intento e trabalho, 24 horas por dia, sete dias por semana, é fazer com que a população pernambucana se sinta segura, porque esses homens estão ávidos e instruídos com a nobre missão de salvar vidas", afirmou.

A maior concentração do fenômeno está nas regiões Norte e Centro-Oeste, que têm 10 cidades respondendo por 20,5% das queimadas que atingem o país. Os dados são de um levantamento do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O segundo município mais afetado pelos incêndios é Altamira, no Pará, que, entre 1° de janeiro e 18 de setembro, contabilizou 5.250 focos. O trabalho no local é árduo, com um cenário de grandes nuvens de fumaça, e já recebe a contribuição de uma comitiva com 11 bombeiros de Pernambuco enviada no último sábado (21).

Veja também

israel Chefe do Estado-maior de Israel pede prontidão às tropas para "possível entrada" no Líbano