Abastecimento Compesa retira 50 ligações irregulares em adutora no município de Exú Retirada das ligações irregulares permitiu aumentar em 70% a oferta de água na cidade

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) retirou 50 ligações clandestinas ao longo da Adutora Luiz Gonzaga, no município de Exú, no Sertão do Araripe.

De acordo com a Compesa, a ação foi realizada na terça-feira (14) e identificou que desvios de água foram realizados em propriedades rurais, residências e em um hotel ao longo da adutora.

Ainda segundo a Companhia, a retirada das ligações irregulares permitiu aumentar em 70% a oferta de água para a cidade, que passou de 10 para 17 litros por segundo.

"Essas ações de combate a ligações clandestinas irão continuar. A nossa meta é ampliar a distribuição de água em Exu e atender melhor, a partir dessas iniciativas, todos os moradores, inclusive os que vivem nas partes altas e distantes do ponto de distribuição”, afirmou o diretor Regional do Sertão, Guilherme Freire.

A população também pode denunciar casos de ligações clandestinas por meio dos canais de atendimento da Compesa, como o 0800 081 0195.

