CHUVAS Moradores de Sertânia atingidos pela chuva receberão alimentos e colchões da Defesa Civil do Estado Município registrou mais que o dobro da média esperada para o mês de janeiro

A Defesa Civil de Pernambuco informou, nesta segunda-feira (13), que fornecerá alimentos, colchões e lençóis para os moradores de Sertânia, no Sertão do estado, que foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município.

A cidade registrou cerca de 185mm, volume que corresponde a mais que o dobro da média esperada para o mês de janeiro.

De acordo com a pasta, a decisão foi tomada após uma visita ao município. Em nota, a Defesa Civil informou que foram registradas destruições de pontes e de passagens, resultando em mais de 300 famílias isoladas.

"O Estado irá fornecer cestas de alimentos, colchões e lençóis para a população afetada em razão do desastre, além de apoiar no processo de decretação de Situação de Emergência", afirmou o coronel Ramalho, secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado.

