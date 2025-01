A- A+

Segurança Pernambuco encerra 2024 com queda no número de homicídios SDS informou redução de 15,7% em mortes violentas no mês de dezembro

Pernambuco encerrou o ano de 2024 com redução no número de homicídios. Em comparação ao ano de 2023, durante os períodos de janeiro a dezembro, o Estado registrou uma queda de 5,4% no número de assassinatos - de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). Em 2023, a pasta contabilizou 3.639 boletins de ocorrência. Já no ano seguinte, o número foi de 3.441 casos.

Segundo os dados da Secretaria, em dezembro de 2024 Pernambuco registrou 290 casos de Mortes Violentas Intencionais (MVIs). No mesmo mês do ano anterior foram contabilizados 344 registros. Uma redução de 15,7% no número de homicídios.

As estatísticas da SDS apontam, ainda, que comparando o mês de dezembro dos últimos dois anos, os homicídios contra mulheres diminuíram 35,7%, saindo de 28 para 18 registros. Já a queda no número de feminicídios foi de 30%, passando de dez para sete casos.

Com relação aos crimes de estupro, a pasta informou que os casos diminuiram em 34,6%, saindo de 246 para 161 boletins de ocorrência. No acumulado do ano, esses crimes diminuíram 7,5% (homicídios contra mulheres), 8,5% (feminicídios) e 15,8% (estupro).

Ainda de acordo com a Secretaria de Defesa Social, o crime de Violência Doméstica contra a Mulher retraiu 9,5% no mês de dezembro, passando de 4.756 denúncias, em 2023, para 4.302 denúncias no ano seguinte. Já nos meses de janeiro a dezembro, houve um aumento de 2,8%.

Por fim, a pasta informou que em 2024, foram conduzidas para as delegacias 31.122 pessoas em flagrante delito por diferentes crimes, como violência doméstica, tráfico de entorpecentes, roubos e homicídios. A pasta comunicou que neste período também foram apreendidas 5.962 armas.



