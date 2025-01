A- A+

Oportunidade Qualifica PE abre inscrições para cursos no primeiro trimestre de 2025 Oportunidades de cursos acontecem em diferentes regiões do estado

O Programa Qualifica PE está com inscrições abertas para cursos nas áreas de construção civil, manutenção predial, gastronomia, gestão e logística.

As oportunidades são para o primeiro trimestre de 2025. Serão oferecidas 1.175 na modalidade Qualifica Trabalho, em parceria com o SENAC e o SENAI, distribuídas em 47 turmas em diferentes regiões do estado.

Também serão oferecidas, inicialmente, 740 vagas na modalidade Qualifica Empreendedor, distribuídas em 20 turmas, com o objetivo de capacitar empreendedores para fortalecer os seus negócios e fomentar o desenvolvimento local.

Os interessados podem se inscreber através do site oficial da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (www.sedepe.pe.gov.br), onde também está disponível a programação para os meses de janeiro, fevereiro e março.

Confira a programação completa abaixo:

Região Metropolitana do Recife (RMR)

Cabo de Santo Agostinho

Segurança em Operações de Movimentação de Carga e Descarga de Materiais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Igarassu

Administração de Operações Logísticas, pelo SENAC - 40hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, pelo SENAI - 20hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

Jaboatão dos Guararapes

Administração de Operações Logísticas, pelo SENAC - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

Formação de Garçom, pelo SENAC - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

Básico de Construção Civil, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Básico de Instalações Hidráulicas Prediais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Logística para Almoxarifado, pelo SENAI - 40hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Incompleto.

Ipojuca

Técnicas de Execução de Revestimento Cerâmico, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: ser alfabetizado.



Agreste

Caruaru

Logística, Marketing e Vendas, pelo SENAC - 15hs

Início em: 20/01/2025

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental Completo.

Toritama

Boas Práticas para Técnicas de Execução em Alvenaria, pelo SENAI - 60hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.



Zona da Mata

Palmares

Mecânica Básica Automotiva, pelo SENAI - 60hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Escada

Operação de Máquinas para Madeira, pelo SENAI - 40hs

Início em: 27/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Goiana

Segurança em Operações de Movimentação de Carga e Descarga de Materiais, pelo SENAI - 40hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Técnicas para Inspeção de Qualidade, pelo SENAI - 80hs

Início em: 28/01/2025

Escolaridade mínima: conhecimentos equivalentes ao Ensino Fundamental Completo.

Iati

Estratégias de Marketing Digital, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 20/01/2025

Oficina

Estratégias de Marketing Digital, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 21/01/2025

Oficina

Faça sua estratégia de Precificação, pelo SEBRAE - 4hs

Data: 22/01/2025

Oficina

Empreendedorismo, pelo SEBRAE - 2hs

Data: 23/01/2025

Palestra

Formalização MEI, pelo SEBRAE - 2hs

Data: 23/01/2025

Palestra

Bom Conselho

Técnicas de Produção de Salgados e Doces Finos Para Festas, pelo SEBRAE - 40hs

Início em: 22/01/2025

Curso

Fabricação de Bolos e Tortas, pelo SEBRAE - 40hs

Início em: 22/01/2025

Curso

